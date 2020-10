Ballando con le stelle 2020: Milly Carlucci ballerina per una notte

Torna l’appuntamento in prima serata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci pronto ad intrattenere il pubblico italiano con la quinta puntata e, per l’occasione, ci sarà un altra ballerina per una notte: per la puntata del talent, in onda oggi – sabato 17 ottobre 2020 – ci sarà Milly Carlucci. Sì, la conduttrice dello show. Sarà lei ad intrattenere il pubblico come ballerina, scenderà in pista per conquistare il tesoretto da consegnare poi ad una delle coppie in gara e lo farà con Samuel Peron.

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci (Sulmona, 1 ottobre 1954), è una conduttrice televisiva ed ex attrice. Durante gli anni ottanta diventa conosciuta al pubblico televisivo come intrattenitrice e conduttrice di numerosi programmi televisivi per le reti Rai e Mediaset. La sua notorietà è poi aumentata tra gli anni novanta e duemila grazie alla conduzione di programmi di successo di Rai 1 come Scommettiamo che…?, Luna Park, Pavarotti & Friends e Ballando con le stelle. Come detto stasera al suo fianco ci sarà Samuel Peron, storico ballerino del programma Rai, vincitore di diverse edizioni. Come se la cavaerà Milly? Appuntamento alle ore 20,35 per la risposta!

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Concorrenti

Abbiamo visto Milly Carlucci ballerina per una notte a, ma quali sono i concorrenti in gara a Ballando con le Stelle 2020 con i rispettivi partner? Di seguito l’elenco (eliminati inclusi):

Potrebbero interessarti Die Hard – Un buon giorno per morire: trama, cast e streaming del film Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della quinta puntata oggi, 17 ottobre Contromano: trama, cast e streaming del film