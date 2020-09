Chi è Lina Sastri, concorrente di Ballando con le stelle 2020

Lina Sastri è una concorrente di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. L’attrice balla in coppia con Simone Di Pasquale. Ma chi è Lina Sastri? Qual è la sua carriera e la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Carriera: età e biografia

Classe 1953, Lina Sastri – all’anagrafe Pasqualina Sastri – è nata a Napoli e nell’arco della sua carriera ha vinto tre David di Donatello sia come miglior attrice protagonista per Mi manda Picone (correva l’anno 1984) sia per Segreti segreti del 1985, sia come miglior attrice non protagonista per l’interpretazione nel film L’inchiesta (1987).

L’esordio al cinema per Lina Sarti è arrivato con il film La bella Otero, ma il primo ruolo di rilevanza è stato nel film Il prefetto di ferro. L’abbiamo vista recitare in film come Café Express, Segreti segreti, Strana la vita, Le lunghe ombre, La posta in gioco, La famiglia Buonanotte, Lascia perdere, Baaria, Passione, To Rome With Love, Prigioniero della mia libertà e l’ultimo Napoli velata.

Anche in tv ha recitato in tante serie come Crimini, Nata ieri, L’onore e il rispetto, Con il sole negli occhi, La vita promessa e Le nozze di Laura. Nel 2000 ha inciso il brano “Sole, Cielo e Mare” con Gigi D’Alessio e Peppe Barra. Nel 2011 è stata insignita del titolo di commendatore al merito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Lina Sastri, vita privata

L’attrice è molto riservata circa la sua vita privata, ma sappiamo che ha sposato un ballerino, Ruben Celiberti, nel 1994. Dopo sette anni di matrimonio però la coppia ha annunciato il divorzio: restano però in buoni rapporti. Al momento non sappiamo se abbia un nuovo compagno. Chi vuole seguirla su Instagram, la trovate qui.

