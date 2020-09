Ballando con le stelle 2020: cast, concorrenti, giudici, ballerini, coppie, ospiti, streaming

Torna Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci al via da sabato 19 settembre 2020 in prima serata. Giunto alla quindicesima edizione, Ballando ripropone alcuni degli elementi che lo hanno reso un programma cult, pur non rinunciando ad introdurre diverse novità. Ma qual è il cast, chi sono i concorrenti, i giudici, i ballerini, le coppie e gli ospiti di Ballando con le stelle 2020? Come fare per vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cast: conduttori e concorrenti

Alla guida di Ballando con le stelle 2020 tornano ovviamente Milly Carlucci e Paolo Belli. La padrona di casa del dance show di Rai 1 che in questi anni ha fatto appassionare al mondo della danza molti italiani, mette in campo un cast d’eccezione. D’altronde sul palco di Ballando sono saliti personaggi dello spettacolo tra i più disparati: attrici, cantanti, sportivi, uomini carismatici, che si sono messi in gioco, facendo breccia nel cuore del pubblico.

Queste le coppie annunciate: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Samuel Peron, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando.

I ballerini di questa edizione

Mentre Samuel Peron è ancora in stand by a causa della positività al Covid, Daniele Scardina, dopo due tamponi negativi, è tornato ad allenarsi duramente e solo sabato si saprà se farà parte della prima puntata di questa edizione. Nel frattempo, al fianco di Rosalinda Celentano scende in pista un volto già noto agli appassionati del programma, la bravissima ballerina danese Tinna Hoffman. La Hoffman, infatti, in passato ha partecipato in coppia con Sean Kanan e Stefano Pantano. Sarà una coppia, dunque, per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle, composta di sole donne.

Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla temutissima valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Come in ogni edizione, al termine della puntata, una coppia potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno però la possibilità di rientrare in gara, a condizione di continuare a studiare con impegno e costanza.

Torna uno dei momenti più attesi dello show, quello dedicato al “Ballerino per una notte”, un personaggio molto famoso si metterà alla prova preparando in poche ore, una coreografia da eseguire durante la diretta del programma. La sua esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio e il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara. Per la prima puntata, del 17 settembre 2020, ballerino per una notte sarà Massimiliano Allegri, ex allenatore di Milan e Juventus.

Ballando con le Stelle, adattamento del format BBC “Strictly Come Dancing”, è una produzione di Rai 1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.

Ballando con le stelle 2020 giuria: i giudici e gli opinionisti

Squadra che vince non si cambia. Torna dunque la giuria di Ballando con le stelle: composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. Tra le conferme di questa edizione la presenza fissa di Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti. Al suo fianco in ogni puntata ci sarà Alberto Matano, giornalista e conduttore di Vita in Diretta.

Non mancheranno come detto le novità: la più interessante riguarda l’introduzione dell’antigiuria. I Tribuni del popolo obietteranno le decisione impopolari della giuria classica, per cui ne vedremo delle belle. L’antigiura è composta da Rossella Erra, conosciuta dal pubblico di Rai 1 per essere stata nel cast fisso di Vieni di Me nonché storica lettrice e commentatrice di DavideMaggio.it, del conduttore Gianni Ippoliti, concorrente del talent show ballerino nel 2005, e del politico Antonio Razzi, visto in pista nella precedente edizione.

Regolamento: come si vota

Niente più televoto, a Ballando con le stelle 2020 il pubblico da casa potrà votare utilizzando i social. Con il fine di non far spendere soldi ai telespettatori in tempi di Covid (questa la motivazione ufficiale), la conduttrice ha infatti deciso di sparigliare le “carte in pista”, motivo per cui i concorrenti saranno giudicati, oltre che dalla giuria, da un nuovo sistema di votazione, totalmente gratuito, che si avvarrà del solo ed esclusivo utilizzo dei social. “Grande novità di quest’anno è quella sulla votazione. Sapete che noi non vogliamo che voi spendiate soldi per il televoto. Quindi la votazione sarà social, interamente social, e quindi ovviamente gratuita. Si vota su Twitter, su Facebook e su Instagram”, ha esordito la Carlucci in un video postato sul suo account Instagram, prima di proseguire con la spiegazione delle nuove modalità di voto: “Siete molto più bravi di me in questo. Voi sapete che su Twitter si vota con il cuoricino, su Instagram con il cuoricino e su Facebook invece bisogna mettere mi piace. Quindi noi vi daremo le card, le immagini, delle nostre coppie all’inizio della trasmissione. Apriamo la votazione e a quel punto votate, votate, votate”.

Come ogni anno, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.

Streaming e diretta tv

Ballando con le stelle andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dal 19 settembre 2020. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Buona visione!

Social

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli:

Potrebbero interessarti Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della prima puntata in onda il 19 settembre Gilles Rocca e Lucrezia Lando, la coppia di Ballando con le Stelle 2020 Tu si que vales 2020: le anticipazioni della seconda puntata del 19 settembre