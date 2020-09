Ballando con le stelle, il cast dell’edizione 2020: giuria, concorrenti e coppie, conduttori

Da sabato 19 settembre parte la nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 che mette in sfida coppie di ballerini il cui talento sarà valutato da una giuria e dal pubblico da casa. Come ogni anno, anche questa volta il dance show sarà condotto da Milly Carlucci, ma non sarà da sola. Il ballo di coppia che piace tanto agli italiani ha rimandato l’uscita causa Covid, ma finalmente è arrivato il momento di accogliere un nuovo cast e anche la novità dell’anti-giuria. Vediamo cosa sappiamo in merito.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Ballando con le stelle, il cast: concorrenti e coppie

Ecco i ballerini e le ballerine dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle:

Stefano Oradei

Simone Di Pasquale

Samuel Peron*

Marco De Angelis

Raimondo Todaro

Maykel Fonts

Maria Ermachkova

Ornella Boccafoschi

Veera Kinnunen

Anastasia Kuzmina

Tove Villfor

Sara di Vaira

Lucrezia Lando

*Samuel Peron è ancora in stand by a causa della positività al Covid. Al suo posto è stata richiamata la bravissima ballerina danese Tinna Hoffman. La Hoffman in passato ha partecipato in coppia con Sean Kanan e Stefano Pantano. La particolarità è che la Hoffman andrà a formare una coppia interamente al femminile, la prima nella storia del programma.

Tutti su ballerini e ballerine di Ballando con le stelle 2020

Qui invece vediamo come sono formate le coppie:

Barbara Bouchet – Stefano Oradei

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano – Samuel Peron

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani – Tove Villfor

Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira

Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Ballando con le stelle, il cast: giuria e anti-giuria

Anche per quest’edizione non c’è Ballando senza giuria. Chi vediamo schierati e pronti a valutare le esibizioni delle stelle? Vedremo Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Per questa edizione, oltre al giudizio della giuria e al voto del pubblico da casa, ci sarà anche una sorta di “antigiuria”, tre voci del popolo che avranno la possibilità di contestare i voti e in una fase della gara smentirli premiando uno dei concorrenti penalizzati. Di chi si tratta? Come riporta Davidemaggio, saranno Rossella Erra, conosciuta per Vieni di Me, Gianni Ippoliti (concorrente di Ballando nel 2005) e Antonio Razzi, visto nella precedente edizione del talent.

Ballando con le stelle, il cast: i conduttori

Come abbiamo già detto, ancora una volta a condurre lo show sarà Milly Carlucci e al suo fianco vedremo Paolo Belli.

