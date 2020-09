Ballando con le stelle 2020: ballerini e ballerine

Dopo diversi problemi legati al Covid 19, stasera – 19 settembre 2020 – parte Ballando con le Stelle 2020, lo show condotto da Milly Carlucci che vede 13 coppie sfidarsi a colpi di ballo. Ogni concorrente vip ha al suo fianco un ballerino o ballerina professionista che gli fa da istruttore e partner di danza. Il tutto viene valutato da una giuria ad hoc. Ma quali sono i ballerini e le ballerine di Ballando con le Stelle 2020? Di seguito l’elenco completo:

Stefano Oradei

Simone Di Pasquale

Samuel Peron*

Marco De Angelis

Raimondo Todaro

Maykel Fonts

Maria Ermachkova

Ornella Boccafoschi

Veera Kinnunen

Anastasia Kuzmina

Tove Villfor

Sara di Vaira

Lucrezia Lando

*Samuel Peron è ancora in stand by a causa della positività al Covid. Al suo posto è stata richiamata la bravissima ballerina danese Tinna Hoffman. La Hoffman in passato ha partecipato in coppia con Sean Kanan e Stefano Pantano. La particolarità è che la Hoffman andrà a formare una coppia interamente al femminile, la prima nella storia del programma. Ma quali sono le coppie di Ballando con le Stelle 2020? Ecco con chi balleranno i ballerini e le ballerine professionisti del programma:

Barbara Bouchet – Stefano Oradei

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano – Samuel Peron

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani – Tove Villfor

Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira

Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Streaming e tv

Abbiamo visto i ballerini e le ballerine di Ballando con le stelle 2020, ma dove vedere il programma in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

