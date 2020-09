Chi è Antonio Catalani (detto Holaf), concorrente di Ballando con le stelle 2020

Antonio Catalani, in arte Holaf, è un concorrente di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. Pittore e modello, partecipa in coppia con la ballerina Tove Villfor. Ma chi è Antonio Catalani? Qual è la sua carriera e la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Carriera: età e biografia

Nato a Roma il 20 giugno del 1988, Antonio Catalani è un pittore professionista, una passione che gli è stata trasmessa dalla famiglia. Fa anche il lavoro di modello e, grazie alla sua attività, gira il mondo, visitando moltissimi posti come il Canada, il Marocco, il Giappone e gli Stati Uniti. Inoltre Holaf frequenta due accademie teatrali e studia cinema e regia. Tiene la sua prima mostra di pittura in Italia alla Galleria Tibaldi. La sua esposizione viene accompagnata dai testi di Alberto Di Fabio, Erri De Luca e Livia Turco Liveri.

Catalani, in arte Holaf, partecipa a Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in coppia con Tove Villifor. Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Antonio Catalani è fidanzato con Caterina Zanardi Landi, figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi. Sicuramente il fatto di andare in tv lo farà conoscere dal grande pubblico. Holaf ama definirsi come un artista che non ama le barriere, nelle sue opere infatti traspare il suo inseguire l’anarchia e la sua continua protesta alla “giovane arte”. Holaf trae le sue ispirazioni dai viaggi che fa, molti quadri infatti sono stati concepiti nella mente dell’artista proprio quando questi era in viaggio alla ricerca dell’ispirazione giusta.

Antonio Catalani, vita privata

Il pittore è attualmente sia fidanzato con Caterina Zanardi Landi figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi. La ragazza si occupa degli eventi del Castello di Rivalta ed è fidanzata con Antonio da diversi anni. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 21mila persone.

