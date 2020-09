Chi è Barbara Bouchet, concorrente di Ballando con le stelle 2020

Barbara Bouchet è una concorrente di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. Bouchet è uno pseudonimo, il suo vero nome è Barbel Gutscher ed è un’attrice tedesca naturalizzata italiana. A Ballando con le stelle 2020 partecipa in coppia con Stefano Oradei. Ma chi è Barbara Bouchet? Qual è la sua carriera e la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Carrieta: età e biografia

Nata nel 1943, Barbara è la prima di quattro fratelli. Nata durante la guerra, quando questa finì, fu sfollata con la famiglia in un campo profughi della Germania alleata, dopodiché ottenne un visto per gli Stati Uniti nel 1948. Nel 1956 si stabilì con la famiglia in California a Five Points e in seguito a San Francisco dove trascorse la sua infanzia. Entrò nel corpo di ballerini adolescenti The XPIX Dance Party, con il quale partecipò a diversi show televisivi tra gli anni ’50 e ’60. La carriera cinematografica iniziò quando si trasferì ad Hollywood, cambiando il suo nome tedesco in qualcosa di più pronunciabile: fu lì che nacque Barbara Bouchet. Ha lavorato per cinema e tv, comparendo anche in un episodio di Star Trek. Negli anni ’70 tornò in Europa divenendo una delle attrici più apprezzate dello scenario per la commedia sexy all’italiana. Ha recitato in tantissimi polizieschi come Milano calibro 9 e Non si sevizia un paperino. L’abbiamo vista recitare in film come Colpo rovente, L’asino d’oro: processo per fatti strani contro Lucius Apuleius cittadino romano, Cerca di capirmi, Alla ricerca del piacere, Forza “G”, Casa d’appuntamento, Donne sopra, femmine sotto, Il tuo piacere è il mio, Quelli che contano, Spaghetti a mezzanotte, Mari del sud, Bastardi e di recente in Metti la nonna in freezer e Tolo Tolo. Si è data anche alla musica, incidento tre brani: Se tu fossi bello, Anni sessanta/Capirsi, Move You Body. Nel 2008 ha ricevuto il premio alla carriera al Gran Galà dello Sport e della Tv-Gran Prix Corallo di Alghero.

Barbara Bouchet, vita privata

Della sua vita privata sappiamo che Barbara Bouchet è stata sposata con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, con il quale ha avuto due figli: Massimiliano e Alessandro Borghese, quest’ultimo volto molto amato della tv culinaria (poiché è uno chef).

