Chi è Elisa Isoardi, concorrente di Ballando con le stelle 2020

Elisa Isoardi è una concorrente di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. La conduttrice balla in coppia con Raimondo Todaro. Ma chi è Elisa Isoardi? Qual è la sua carriera e la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Carriera: età e biografia

Nata nel 1982, Elisa Isoardi è conosciuta come conduttrice televisiva. Nata a Cuneo e cresciuta nella vicina Caraglio, Elisa ha vinto il titolo di Miss Fragola nel 1998 e nello stesso anno ha partecipato a Miss Muretto. Nel 2000 invece è la volta di Miss Italia, dove conquista la fasciandi “Miss Cinema”. Trasferitasi a Roma per studiare recitazione, dopo il diploma ha partecipato a diverse produzioni teatrali. Poi si è trasferita a Milano per inseguire la carriera di modella, posando per Max Mara, Carlo Pignatelli, Brooksfield. Nello stesso periodo è apparsa in alcuni spot pubblicitari e anche in due videoclip (Tu no dei Gemelli Diversi e Che tempo fa di Miotti). Torna poi a Roma ed entra alla Rai come inviata della trasmissione Guarda che luna, nello stesso anno conduce la trasmissione Italia che vai. Arrivano gli anni della conduzione – Caccia al ladro, Festival di Castrocaro, Effetto Sabato, Sabato & Domenica Estate, Oltremoda roloaded. Nel 2008 le viene affidata la guida de La prova del cuoco sostituendo Antonella Clerici che era incinta. Il direttore della Rai, all’epoca, decise però di confermare la Isoardi al posto della Clerici con l’arrivo della prossima stagione televisiva. Nel 2009 ha preso il posto della Clerici anche con L’Oscar del vino. Ha poi condotto Unomattina nel 2011, poi Canto di Natale, Punto su di te!, dopodiché è tornata alla Prova del cuoco nel 2018: il programma è stato poi chiuso dalla Rai a giugno 2020.

Elisa Isoardi, vita privata

La sua vita privata è stata al centro dell’attenzione per qualche anno per via della sua relazione con Matteo Salvini, il leader della Lega. Una storia iniziata nel 2015 e terminata nel 2018. In seguito ha avuto una breve relazione con l’imprenditore Alessandro Di Paolo. Chi vuole seguire la Isoardi su Instagram può farlo qui.

