Chi è Costantino Della Gherardesca, concorrente di Ballando con le stelle 2020

Costantino Della Gherarsesca è un concorrente di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. Presentatore e personaggio televisivo, partecipa in coppia con la ballerina Sara Di Vaira. Ma chi è Costantino Della Gherardesca? Qual è la sua carriera e la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Carriera: età e biografia

All’anagrafe il suo vero nome è Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci, nato a Roma il 29 gennaio 1977. Figlio di Alvin Verecondi Scortecci e di Costanza Della Gherardesca, pur discendendo solo per via materna dalla famiglia aristocratica toscana, porta il cognome della madre perché riconosciuto dal padre, i cui cognomi aggiungerà successivamente, all’età di 5 anni. Inizia a lavorare in tv nel 2001, nel programma “Chiambretti c’è” su Rai 2. L’anno successivo inizia a collaborare con il quotidiano “L’Indipendente”, curando la rubrica “Bile Blu”. Contemporaneamente, collabora con il sito web “Dagospia”. Prende, poi, parte alla trasmissione di La 7 “Prontochiambretti” con una rubrica sul pensiero dei giovani.

Dal 2004, ha partecipato da Milano alla trasmissione “Markette – Tutto fa brodo in TV” per cui ha dato vita, oltre a quella del lettore di tarocchi, a una galleria di personaggi tra cui quello di Maga Maghella nella seconda e nella terza stagione del programma. Nel contempo, ha continuato a collaborare, in qualità di giornalista, a varie testate, tra cui il mensile “Rolling Stone”. Nel 2005 Costantino Della Gherardesca è stato inviato per il settimanale di costume e cultura “Galatea” su Rai 2. Nel 2007, ha fatto parte del cast del programma di Fabio Canino “TG Show”, trasmesso sull’emittente satellitare SKY Show, per il quale ha interpretato, scrivendone i testi con Michele De Pirro, gli sketch del personaggio di una cinica guardia svizzera. Nell’estate dello stesso anno, ha presentato a Torre del Lago la nona edizione del “Friendly Versilia – Festival Citroen Mardi Gras”, organizzato dal portale web Gay.it. Durante quella manifestazione, ha creato un nuovo personaggio satirico modellato sulla figura di Camilla Parker-Bowles. Fino al 2011, continuano le sue collaborazioni giornalistiche e le sue ospitate in tv, in veste di opinionista.

Nel 2012, partecipa in coppia con il nipote Gherardo Fedrigo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona detto Barù al nuovo reality game di Rai 2 “Pechino Express”, condotto in quell’anno da Emanuele Filiberto di Savoia. Raggiunto il terzo posto, l’anno successivo viene scelto per diventare il conduttore di “Pechino Express”, conducendolo per sette edizioni consecutive portando il reality al successo. Dal 2014, conduce per due stagioni il docureality di Rai 2 “Boss in incognito”.

Nello stesso anno, inizia a condurre su Rai Radio 2 il programma “Acapulco”. Nel 2015, presenta nuovi programmi sulle reti Discovery: su Real Time il talent show “Hair – Sfida all’ultimo taglio” e il programma “Best in Town – Il migliore in città”, e su Deejay TV il game-show “Tanto vale” e “Il ricco e il povero”, insieme a Chef Rubio, su NOVE e DMAX. Nel 2017 Costantino Della Gherardesca diventa panelist del programma Sbandati salvo poi condurre lo show dal 28 marzo al 3 aprile, per quattro puntate del programma in sostituzione di Gigi e Ross. Nell’inverno del 2018, è protagonista del docureality “Le spose di Costantino”. Successivamente viene scelto come nuovo conduttore del talent show di Rai 2 The Voice of Italy, in onda a partire da marzo 2018. Dallo stesso anno, collabora con il quotidiano Il Foglio scrivendo la rubrica settimanale “Delux mea Lux”.

Costantino Della Gherardesca, vita privata

Dichiaratamente omosessuale, è molto riservato sulla sua vita privata. Al momento non sappiamo se è fidanzato o meno. Ha raccontato di aver fatto coming out con la madre quando aveva 18 anni, precisando che in casa non c’è mai stato alcun tipo di problema per la sua omosessualità essendo cresciuto in un ambiente molto liberale. Durante un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di desiderare moltissimo dei figli e che un giorno, con la persona giusta accanto, vorrebbe adottarne uno. Molto attivo sui social, su Instagram è seguito da 287mila persone.

