Ballando con le Stelle 2020: come si vota, televoto, social, regolamento

BALLANDO CON LE STELLE 2020 COME SI VOTA – Sabato 18 settembre 2020 su Rai 1 parte Ballando con le Stelle 2020, storico programma di danza condotto da Milly Carlucci. Per questa edizione c’è una grande novità: non ci sarà il televoto. La gara tra le 13 coppie si avvarrà di altri sistemi per stabilire chi andrà avanti e chi invece sarà eliminato. Sistemi molto più tecnologici: i social. Ad annunciarlo è stata la stessa Milly Carlucci tramite i social, appunto: “La grande novità di quest’anno è la votazione. Sapete che non non vogliamo che spendiate soldi per il televoto. La votazione sarà social, interamente social, e quindi gratuita. Si vota su Twitter, su Facebook e su Instagram. Ma come si vota esattamente? Cosa bisogna fare per votare i ballerini di Ballando con le Stelle 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Ballando con le stelle 2020: come si vota

Votare per i vari concorrenti di Ballando con le stelle 2020 sarà molto semplice. Come detto da Milly Carlucci, bisognerà farlo tramite social. “Su Twitter e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate). Siete pronti?”. Probabilmente si dovranno votare le coppie preferite attraverso i vari post e verranno conteggiati il numero di “mi piace” per l’appunto per stilare una classifica di gradimento. Addio quindi ai codici del televoto. La votazione probabilmente si aprirà semplicemente nel momento in cui saranno pubblicate le varie foto sui canali social ufficiali di Ballando con le stelle.

Regolamento

Un sostanziale cambiamento ha toccato il regolamento di Ballando con le stelle 2020 anche per quanto concerne la gestione della giuria; quest’ultima sarà infatti divisa in due parti. I cinque giurati storici saranno infatti affiancati da una sorta di anti-giuria. L’antigiuria di Ballando Con le Stelle conterà tre nuovi personaggi, e sarà chiamata ad agire come “contraltare” a quella storica. Questi tre ospiti dovranno controbattere le opinioni dei giurati regolari, e fornire un giudizio alternativo sulle esibizioni. Confermatissimi i cinque giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Quante puntate

Abbiamo visto come si vota a Ballando con le stelle 2020, ma quante puntate sono previste? Il programma quest’anno sarà composto da 10 puntate che si andranno a sommare alle 150 già andate in onda fino ad oggi. Ogni puntata, dalla durata di circa 3 ore (dalle 20,35 alle 23,30), sarà trasmessa il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Di seguito la programmazione completa di Ballando con le Stelle 2020:

Prima puntata: sabato 19 settembre 2020

Seconda puntata: sabato 26 settembre 2020

Terza puntata: sabato 3 ottobre 2020

Quarta puntata: sabato 10 ottobre 2020

Quinta puntata: sabato 17 ottobre 2020

Sesta puntata: sabato 24 ottobre 2020

Settima puntata: sabato 31 ottobre 2020

Ottava puntata: sabato 7 novembre 2020

Nona puntata: sabato 14 novembre 2020

Decima (e ultima) puntata: sabato 21 novembre 2020

