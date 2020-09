Ballando con le stelle 2020, chi sono i giudici e cos’è l’anti-giuria

Torna l’appuntamento serale con Ballando con le stelle, il programma televisivo in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci che propone in sfida delle coppie di ballerini il cui obiettivo è quello di far colpo sulla giuria. Ma da chi è composta? Chi vedremo in veste di giudici in quest’edizione 2020 di Ballando con le stelle? Scopriamolo insieme.

Ballando con le stelle, la giuria: chi sono i giudici

Anche per quest’edizione non c’è Ballando senza giuria. Chi vediamo schierati e pronti a valutare le esibizioni delle stelle? Vedremo Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Per questa edizione, il talent show smuove le acque con una bella novità: oltre al giudizio della giuria e al voto del pubblico da casa, ci sarà anche una sorta di “antigiuria”, tre voci del popolo che avranno la possibilità di contestare i voti e in una fase della gara smentirli premiando uno dei concorrenti penalizzati. Di chi si tratta? Come riporta Davidemaggio, saranno Rossella Erra, conosciuta per Vieni di Me, Gianni Ippoliti (concorrente di Ballando nel 2005) e Antonio Razzi, visto nella precedente edizione del talent.

A guidare l’anti-giuria sarà proprio Alberto Matano. Come ha spiegato lui stesso al settimanale Chi: “Sarò a bordo campo e farò parte della “contro giuria”. Cercherò, in qualche modo, di spegnere le polemiche e questa, per me, sarà davvero una bella sfida. Devo dire che Milly Carlucci è stata davvero molto carina e assai convincente”.

Il giudizio finale riguardo eliminazioni e vittorie spetterà comunque al pubblico da casa, che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite tramite social. Per sapere come andrà a finire, dovrete sintonizzarvi tutti su Rai 1 da sabato 19 settembre.

