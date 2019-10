Ascolti tv venerdì 11 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, mentre Canale 5 rispondeva con l’ultima, attesissima puntata di Rosy Abate 2. Per quanto riguarda gli altri canali, Rai 2 schierava N.C.I.S. Los Angeles, Rai 3 il film Lasciati andare e Italia 1 la pellicola Suicide Squad.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 11 ottobre?

Ascolti tv 11 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alla fine, anche un po’ a sorpresa, a vincere la battaglia degli ascolti tv di ieri sera è stato Tale e Quale Show, che è stato seguito da 4.030.000 con il 19,7 per cento di share. Un dato che supera, seppur di poco, Canale 5: l’ultima puntata di Rosy Abate 2 ha totalizzato 3.757.000 spettatori e il 18,5 per cento di share. L’ultima puntata di Rosy Abate, quindi, delude parzialmente le attese: settimana scorsa, invece, era riuscita la fiction con protagonista Giulia Michelini era riuscita a superare Tale e Quale negli ascolti assoluti.

Rosy Abate 3 si farà? Le parole di Giulia Michelini non lasciano ben sperare

Sul terzo gradino del podio degli ascolti tv sale Suicide Squad, su Italia 1, capace di radunare davanti ai teleschermi 1.391.000 spettatori (6,3 per cento di share), mentre su Rai 2 NCIS Los Angeles si è dovuto accontentare di 1.067.000 telespettatori (4,3 per cento).

Su Rai 3 il film Lasciati Andare è stato seguito da 1.045.000 persone (4,4 per cento), mentre su Rete 4 Quarto Grado è arrivato a 1.064.000 ascolti tv con il 5,9 per cento di share. Su La 7 Propaganda Live ha registrato 755.000 spettatori (4,5 per cento), mentre su Tv 8 le repliche in chiaro della seconda parte dei Bootcamp di X Factor 13 hanno ottenuto 796.000 ascolti tv (3,6 per cento). Sul Nove Fratelli di Crozza ha ottenuto infine un ottimo dato: 1.202.000 spettatori e il 5 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia Access prime time, spopola come sempre Rai 1 con I Soliti Ignoti, capace di sfondare il muro dei 5 milioni di telespettatori arrivando a 5.054.000, con il 20,7 per cento di share. Su Canale 5, Striscia la Notizia si è fermato a una media di 4.767.000 spettatori (19,5 per cento).

Su Rai 2, TG2 Post ha ottenuto 762.000 ascolti tv (3,1 per cento), mentre su Italia 1 CSI si è fermato a 1.104.000 spettatori (4,7 per cento). Su Rai 3 la soap Un Posto al Sole ha totalizzato 1.579.000 spettatori (6,6 per cento), mentre su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1.317.000 ascolti tv (5,7 per cento), nella prima parte, e 1.188.000 (4,8 per cento), nella seconda.

Potrebbero interessarti Le ragazze, le anticipazioni della seconda puntata del programma di Gloria Guida su Rai 3 Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi: in studio Lorella Boccia e Niccolò Presta dopo l’aggressione Tale e Quale Show 2019, la classifica della quinta puntata: ecco chi ha vinto

Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.663.000 spettatori (6,9 per cento), mentre su Tv 8 Guess My Age si è fermato a 606.000 spettatori (2,6 per cento) e sul Nove Little Big Italy a 365.000 spettatori (1,6 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nel preserale, invece, il solito scontro è stato quello tra L’Eredità su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Alla fine, ha vinto L’Eredità, con 4.203.000 spettatori (23,2 per cento), mentre Caduta Libera ha totalizzato 3.800.000 ascolti tv (21,8 per cento).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI