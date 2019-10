Lasciati andare: trama, cast, trailer e streamimg del film in onda su Rai 3

Questa sera, venerdì 11 ottobre 2019, va in onda in prima serata su Rai 3 alle 21.20 Lasciati andare, film del 2017 per la regia di Francesco Amato con Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris e Luca Marinelli.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Lasciati andare film: trama

Il film racconta la storia di Elia, analista ebreo di mezza età che con gli anni ha perso la sua lucidità, diventata indifferenza, mentre il distacco è diventato noia. Uomo severo con un senso dell’umorismo decisamente impietoso, Elia non permette a nessuno di avvicinarsi più di un tot, nemmeno alla sua ex moglie Giovanna, che vive nell’appartamento di fronte e con cui continua a condividere il bucato e qualche serata al teatro dell’Opera.

La sua è un’esistenza dedita alla routine e scevra di grandi emozioni, visto che Elia non fa altro che passare il tempo libero a mangiare dolci. Un giorno, però, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra dopo aver avuto un malore. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia, personal trainer buffa ed eccentrica con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori forma come lui e un’innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro.

La trama completa del film

Lasciati andare film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Toni Servillo – Elia

– Elia Carla Signoris – Giovanna

– Giovanna Verónica Echegui – Claudia

– Claudia Luca Marinelli – Ettore

– Ettore Giacomo Poretti – Ing. Biraghi

– Ing. Biraghi Carlo De Ruggieri – il pavido

– il pavido Giulio Beranek – calciatore

– calciatore Valentina Carnelutti – Paola

– Paola Pietro Sermonti – Alessandro

– Alessandro Paolo Graziosi – rabbino

– rabbino Giampiero De Nardi – Sacerdote

Lasciati andare film: trailer

Ecco il trailer del film:

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 11 ottobre, programmi e film: Tale e Quale Show, Rosy Abate 2, 1994 Suicide squad: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Lasciati andare trama: di cosa parla il film in onda stasera su Rai 3

Lasciati andare film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Lasciati andare in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 11 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming