Lasciati andare trama: di cosa parla il film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, venerdì 11 ottobre 2019, Rai 3 propone ai suoi telespettatori una divertente commedia di Francesco Amato, Lasciati andare. Il film, del 2017, vede come protagonisti Tony Servillo, Carla Signoris, Verónica Echegui e Luca Marinelli.

Ma di cosa parla la pellicola ambientata a Roma?

La trama del film

Nel film il protagonista è Elia, uno psicanalista ebreo con un carattere davvero difficile e, dopo tanti anni di professione, anche poca empatia nei confronti dei suoi pazienti. Con il suo fare tiene tutti a distanza, compresa la ex moglie Giovanna, che vive sul suo stesso pianerottolo e con cui condivide alcuni momenti di svago, come andare al Teatro dell’Opera. La sua grande passione sono i dolci, di cui si abbuffa, ma un giorno, per problemi di salute, Elia si trova costretto a mettersi a dieta e a praticare dello sport. Per tale ragione incontra una giovane personal trainer, buffa ed eccentrica di nome Claudia.

Quando Claudia rimette in forma Elia, che riesce a ritrovare anche la passione persa per il suo lavoro, scorge l’ex moglie con un altro e ne soffre. A quel punto, anche solo con l’intento di ingelosirla, ostenta la frequentazione con la giovane personal trainer che, per altro, ha una bambina e frequenta sempre uomini problematici. Quello attuale è Ettore, ladruncolo in prigione che non ricorda dove ha lasciato l’ultima refurtiva.

Sfruttando l’abilità di Elia con l’ipnosi, Claudia fa sì che Ettore riveli il nascondiglio dell’ultimo malloppo per avvantaggiarsene solo lei. Ettore infuriato sequestra Elia e si getta all’inseguimento della ragazza. Alla fine Claudia la fa franca e Elia, tornato brillante analista, convince un frastornato Ettore a tornare in prigione.

Claudia ha dunque il denaro per raggiungere il padre naturale della figlia con il quale potrà provare a formare una vera famiglia, ma prima di partire si chiarisce con Elia. Quest’ultimo ha perso l’abulia che lo opprimeva e abbandona una sterile gelosia riscoprendo la passione sopita verso l’ex moglie che, piacevolmente sorpresa, lo asseconda.

