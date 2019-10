Propaganda live: anticipazioni, ospiti, come vederlo in streaming

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera, 11 ottobre, alle 21.15 circa su La 7.

Dopo lo sconcertante e toccante reportage della giornalista Francesca Mannocchi in Yemen, andato in onda nella puntata di venerdì 4 ottobre, Zoro e la sua squadra ci porteranno in Grecia, nel campo profughi di Moria, affollato dalla presenza di circa 13mila rifugiati in una struttura che ne può contenere 3mila.

I migranti che raggiungono le coste greche dai Paesi di Africa, Asia e Medio Oriente rimangono intrappolati nell’hotspot a causa delle clausole contenute nell’accordo tra Unione Europea e Turchia, firmato nel 2016.

La trasmissione è erede del primo show satirico targato “Zoro”, Gazebo (andato in onda su Rai 3 dal 2013 al 2017) ed è giunto alla sua terza edizione: quella di stasera è la quarta di stagione.

Propaganda Live, gli ospiti della serata

Ospiti della quarta puntata del programmo saranno il musicista Ezio Bosso, Lello Arena, Andrea Pennacchi, il regista GIPI (Gian Alfonso Pacinotti) e un nuovo audio inedito a cura di Fabio CeLenza.

Nel corso del programma sarà trasmesso in esclusiva il reportage di Diego Bianchi a Moria, dove operano le equipe di Medici Senza Frontiere (Msf).

Propaganda Live, gli ospiti fissi

Ecco chi affiancherà Diego Bianchi durante la trasmissione

Marco Damilano, giornalista e direttore de l’Espresso. All’inizio di ogni puntata Damilano delizia il pubblico con lo “spiegone” della settimana, l’attesissimo e puntale: “Spiegone Damilano”

Marco Dambrosio, in arte Makkox, fumettista. Nel corso del programma disegna vignette e le proietta sul maxi schermo degli Studios di Via Tiburtina. Makkox è anche l’autore dei “tutorial” che spiegano i fatti di attualità e del “Cartoon” a fine puntata, normalmente accompagnato da testi e musica.

Pierfrancesco Citriniti, videomaker. Accompagna Diego Bianchi durante tutti i suoi reportage. Si occupa delle riprese e non solo.

Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa

Paolo Celata, giornalista del Tg La7.

Leonardo Parata, video maker e inviato del programma.

La Propaganda Orchestra, band che accompagna la trasmissione per l’intera puntata. Alla chitarra Roberto Angelini, alle tastiere Daniele Rossi, al basso Gabriele Lazzarotti, alla batteria Fabio Rondanini, alla tromba Giovanni Di Cosimo, al sax Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Lo “Spiegone Damilano”: all’inizio di ogni puntata, Marco Damilano riassume le vicende salienti della settimana.

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco, con le incursioni dei personaggi incontrati sul posto.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Come vedere Propaganda Live in streaming

Propaganda live va in onda su La7. Il canale La7 è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. O, se preferite, sul canale 507 in HD.

Le trasmissioni sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

Mirko Matteucci, in arte Missouri 4, rompe il silenzio social e spiega al pubblico cosa è successo con Propaganda Live | VIDEO