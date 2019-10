Mirko Matteucci rompe il silenzio e racconta cosa è successo

Mirko Matteucci rompe il silenzio e dedica un messaggio ai fan di Propaganda Live, in cui si scusa per essere sparito dal programma, e spiega cosa è successo.

“Ciao carissimi amici propaganders, rompo il silenzio social e chiedo subito scusa a voi perché vi ho fatto preoccupare e non volevo, e alla mitica squadra di Propaganda Live, ma che dico squadra, per me è sempre stata e sempre sarà una grande famiglia”, dice Mirko Matteucci, in arte Missouri 4, nel video che condivide su Facebook.

E continua: “Però quando Missouri 4 perde un po’ di pace interiore, mi si chiude a riccio, mi diventa intimista, meditativo, sta cercando di capire quello che farà da grande, e vi ringrazio moltissimo perché il vostro affetto mi sta aiutando tantissimo”, dice Missouri nel suo inconfondibile stile. “Quindi sapete che vi dico, questa sera tutti spaparanzati sul divano a gridare ‘Pro-pa-gan-da!'”

“Grazie a tutti veramente, io sto alla stragrandissima, pace interiore, non mancate, ci vediamo presto”, conclude Mirko Matteucci dopo aver finalmente raccontato cosa è successo nel video social.

Nel corso dell’ultima puntata di Propaganda Live, quella di venerdì 28 settembre, Diego Bianchi aveva spiegato al pubblico cosa era successo fino a quel momento con Mirko.

Missouri 4 non si era fatto sentire per tutta l’estate e aveva chiesto alla squadra del programma cult più amato di La7 di iniziare senza di lui.

Potrebbero interessarti X Factor 2019, la prima puntata dei Bootcamp: i concorrenti scelti da Samuel e Sfera Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 4 ottobre 2019 | Trono classico o over? Ascolti tv giovedì 3 ottobre 2019: Un passo dal cielo 5 è il programma più visto di ieri sera

Mirko Matteucci: ecco che fine ha fatto “Missouri 4” di Propaganda Live, la verità raccontata da Zoro