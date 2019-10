Suicide squad: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, venerdì 11 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda Suicide Squad, film del 2016 scritto e diretto da David Ayer. La pellicola, che vede come protagonista anche Will Smith, è basata sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics e nel 2017 ha ricevuto il Premio Oscar al miglior trucco, a cura di Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in tv o in streaming.

Suicide Squad film: trama

L’ufficiale dell’intelligence degli U.S.A., Amanda Waller ha convocato in gran segreto un gruppo di individui super cattivi con superpoteri, disperati e deprecabili, che non ha niente da perdere, per affidargli un’importante missione. In ballo c’è la sicurezza di una città e dei suoi abitanti. La SUICIDE SQUAD riuscirà a risolvere la questione tentando ma rischiando la morte oppure deciderà di dividersi e andare ognuno per la sua strada?

Suicide Squad film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Will Smith – Floyd Lawton / Deadshot

– Floyd Lawton / Deadshot Jared Leto – Joker

– Joker Margot Robbie – Harleen Quinzel / Harley Quinn

– Harleen Quinzel / Harley Quinn Joel Kinnaman – Rick Flag

– Rick Flag Viola Davis – Amanda Waller

– Amanda Waller Jai Courtney – George “Digger” Harkness / Capitan Boomerang

– George “Digger” Harkness / Capitan Boomerang Jay Hernandez – Chato Santana / El Diablo

– Chato Santana / El Diablo Adewale Akinnuoye-Agbaje – Waylon Jones / Killer Croc

– Waylon Jones / Killer Croc Karen Fukuhara – Tatsu Yamashiro / Katana

– Tatsu Yamashiro / Katana Adam Beach – Christopher Weiss / Slipknot

– Christopher Weiss / Slipknot Ben Affleck – Bruce Wayne / Batman

– Bruce Wayne / Batman Ike Barinholtz – Griggs

– Griggs Scott Eastwood – GQ Edwards

– GQ Edwards Cara Delevingne – June Moone / Incantatrice

Suicide Squad film: trailer

Ecco il trailer del film:

Suicide Squad film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Suicide Squad in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 11 ottobre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming