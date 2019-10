Un posto al sole anticipazioni 14 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di lunedì

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di lunedì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il prossimo 14 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di domani, 14 ottobre

Le anticipazioni della puntata di lunedì 14 ottobre 2019 di Un posto al sole annunciano che il grande protagonista della puntata sarà Diego, che nella scorsa puntata ha avuto uno scontro molto duro con Aldo Leone. Il ragazzo, allora, si sfogherà con il padre Raffaele.

Nel frattempo, secondo le anticipazioni di Un posto al sole un personaggio farà ritorno nella soap: stiamo parlando della piccola Alice, che tornerà a Posillipo per passare un po’ di tempo con il padre Andrea. L’uomo, però, sarà distratto da un’importante notizia che riguarda lui e Arianna. Al punto che Alice rimarrà molto male per il comportamento del padre.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole si soffermano anche sul personaggio di Vittorio, che dopo essere stato lasciato da Alex avrà difficoltà a concentrarsi sul lavoro. Inoltre, dovrà avere a che fare con l’eccessiva invadenza della madre, Assunta.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 11 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.