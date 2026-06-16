È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 16 giugno 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 16 giugno 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 16 giugno 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 16 giugno 2026

A pochi giorni dopo l’Assemblea costituente di Futuro Nazionale, il suo fondatore Roberto Vannacci sarà ospite di Bianca Berlinguer. A seguire, spazio alla manifestazione per la “Remigrazione e Riconquista” che si è tenuta sabato a Roma, a cui hanno aderito, tra gli altri, realtà come Casapound: alcuni suoi esponenti si sono sottratti alle domande del giornalista della trasmissione. E ancora, con gli avvocati Antonio De Rensis e Angela Taccia, il commento degli ultimi avvenimenti sul caso Garlasco: dopo dieci anni e mezzo Alberto Stasi è uscito dal carcere con l’affidamento in prova ai servizi sociali. Tra gli ospiti anche Giuseppe Cruciani e Luisella Costamagna.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 16 giugno 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.