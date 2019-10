Un posto al sole anticipazioni 11 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di mercoledì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda domani, 11 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di domani, 11 ottobre

Le anticipazioni della puntata di venerdì 11 ottobre 2019 di Un posto al sole può essere una di quelle che letteralmente passeranno alla storia di questa popolare soap. Stasera infatti potremmo assistere alla morte di un personaggio, fatto piuttosto rato per la fiction di Rai 3.

In particolare, potrebbe venire meno uno dei personaggi che in pochi mesi aveva conquistato il pubblico, vale a dire Arturo Addenzio (Massimiliano Jacolucci).

Nel frattempo Diego, secondo le anticipazioni di Un posto al sole di domani, continua a controllare Beatrice, nascondendosi sotto casa sua. Giulia prova a capire i motivi che sono alla base della scelta di Nadia, mentre Renato è alle prese con la decisione della compagna. Intanto Marina riflette sull’idea di continuare a portare avanti l’azione legale per riabilitare il buon nome del padre.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 10 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.