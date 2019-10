Un posto al sole anticipazioni 10 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di giovedì? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda domani, 10 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di domani, 10 ottobre

Secondo le anticipazioni della puntata di giovedì 10 ottobre 2019 di Un posto al sole, si tornerà a parlare della tormentata relazione tra Renato e Nadia. L’uomo, infatti, già nella puntata precedente aveva tentato un riavvicinamento alla compagna, dopo la parentesi dell’infatuazione nei confronti di Adele.

Sembra proprio che i due, nella puntata di domani, arriveranno finalmente a un bivio nella loro relazione: dopo mesi di scontri e riappacificazioni, torneranno insieme o chiuderanno per sempre?

Nel frattempo, tiene ancora banco un’altra tormentata relazione: quella tra Marina e Fabrizio. L’uomo continua a preferire la compagnia della donna a quella dello zio Sebastiano, che continua ad accusarlo di mettere in pericolo la famiglia Rosato con questo rapporto amoroso.

Infine, le anticipazioni di domani di Un posto al sole si concentrano sulla figura di Diego: il figlio di Raffaele, al Caffè Vulcano, farà un incontro inaspettato. Al termine del quale, per lui, torneranno dei dolorosi fantasmi dal passato.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 9 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3. Quello con le nostre anticipazioni di Un posto al sole si rinnova invece domani.