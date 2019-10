Un posto al sole anticipazioni 9 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di mercoledì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda domani, 9 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di domani, 9 ottobre

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 9 ottobre 2019 di Un posto al sole spiegano che l’episodio si concentrerà soprattutto sulla famiglia Rosato. Mentre Marina e Fabrizio continuano a vivere la loro favola d’amore, lo zio di Fabrizio, Sebastiano, incontra in ospedale il padre di Marina, Arturo. Tra i due avviene un violento scontro dalle conseguenze potenzialmente fatali.

Nel frattempo, Renato tenta di avvicinarsi nuovamente a Nadia dopo la delusione subita da Adele, che non ha ceduto alle avance dell’uomo. Nadia accetterà di perdonare Renato? Si parlerà infine anche di Niko, che insieme a Ugo farà una sorpresa a Susanna.

Le anticipazioni della puntata di domani di Un posto al sole annunciano poi che si tornerà a parlare delle vicende che riguardano Mariella, Guido e la sua ex Cinzia. Mariella sospetta sempre più che dietro il ritorno di Cinzia, che apparentemente vuole riprovarci con Guido, ci sia dietro un altro scopo. Decisa a scoprire tutta la verità, la donna accetterà l’aiuto di don Mario.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 8 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.