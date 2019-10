Un posto al sole anticipazioni 8 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di martedì

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di martedì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda l’8 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di martedì, 8 ottobre

Le anticipazioni della puntata di martedì 8 ottobre 2019 di Un posto al sole annunciano che tornerà al centro della narrazione la storia d’amore tra Marina e Fabrizio. I due, infatti, già da qualche puntata si sono abbandonati alla passione, nonostante le proteste della famiglia Rosato che porteranno a nuovi scontri tra Fabrizio e lo zio Sebastiano. Nel frattempo, Arturo (padre di Marina) e lo stesso Sebastiano si ritroveranno contemporaneamente nello stesso ospedale: cosa succederà tra i due? Lo scontro pare inevitabile.

Nel frattempo, continua a tenere banco la questione del tradimento di Vittorio nei confronti di Alex. La ragazza ha ormai deciso di lasciare la città, annunciandolo anche a Silvia, sua ex datrice di lavoro al Caffè Vulcano. Ma le sorprese sono dietro l’angolo, visto che a opporsi alla decisione della ragazza sarà la sorellina Mia, contraria al ritorno nella loro vecchia casa.

Inoltre, le anticipazioni di Un posto al sole dicono che nella puntata di domani ci saranno momenti esilaranti con protagonista Guido. Da qualche giorno, infatti, la sua ex storica, Cinzia, è tornata a Posillipo. La donna, per la verità, è anche tornata alla carica con Guido, provandoci spudoratamente. L’uomo è totalmente incapace di frenare l’ex compagna, come anche la sua prolungata morosità visto che non paga da mesi l’affitto di casa. Sarà Mariella allora a prendere in mano la situazione, con sviluppi tragicomici.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 7 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.