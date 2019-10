Un posto al sole anticipazioni 7 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di lunedì

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di lunedì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il 7 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di lunedì, 7 ottobre

Le anticipazioni della puntata di lunedì 7 ottobre 2019 di Un posto al sole affermano che nella nuova settimana avranno grande risalto le vicende che vedono protagonista Marina. La donna, infatti, nella puntata di lunedì riceverà una inaspettata sorpresa al lavoro. Nel frattempo, la relazione tra lei e Fabrizio diventa sempre più stretta: i due sono inseparabili, ma il loro amore desta continui scontri nella famiglia Rosato.

Inoltre, Vittorio – dopo essere stato lasciato da Alex, che ha scoperto il suo tradimento con Anita – si rende conto di essere deluso da se stesso per tutto quello che è successo con la sua ormai ex ragazza. Il giovane si pentirà di aver nascosto tutto ad Alex e di aver quasi finto che non fosse successo nulla. Sarà troppo tardi per rimediare?

Alex, dal canto suo, riceve una inaspettata visita da parte di Silvia, ormai sua ex datrice di lavoro visto che la ragazza, nell’intenzione di andar via da Posillipo con la sorellina Mia, ha anche lasciato il suo lavoro al Caffè Vulcano. Silvia andrà da lei per parlarle e capire tutto quello che è successo: Alex ce la farà a raccontarle tutto e a mettere quindi in cattiva luce l'”insospettabile” Vittorio?

Le anticipazioni di Un posto al sole, infine, dicono che ci sarà spazio anche per le vicende di Giulia, che non sa cosa fare dopo la proposta di Denis. La donna si sfogherà allora con Ornella, molto preoccupata per l’amica.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 4 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.