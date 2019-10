Un posto al sole anticipazioni 4 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani, giovedì

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di venerdì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il 4 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di domani, 4 ottobre

Le anticipazioni della puntata di venerdì 4 ottobre 2019 di Un posto al sole dicono che domani si parlerà soprattutto della crisi tra Filippo e Arianna. I due coniugi, infatti, sembrano arrivati a un punto di non ritorno: una rottura che sembra inevitabile, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti. Serena, infatti, nei giorni scorsi ha ricevuto un invito che Filippo – preso dalla gelosia – non è riuscito ad accettare.

Dopo il bacio tra Arianna e Leonardo, quindi, un altro avvenimento concorre ad allontanare i due sposi, coinvolgendo anche la piccola Irene. Tra Filippo e Arianna il litigio sarà così acceso da chiamare in causa anche tutti i vecchi rancori: il denaro perso in passato dall’uomo a causa del trading online, una nuova gravidanza tanto voluta da Filippo ma che Serena non accetta, il b&b,

Nel frattempo, secondo le anticipazioni di Un posto al sole la storia si concentra ancora su Alex e Mia, che sono pronte ormai a lasciare palazzo Palladini dopo che la sorella maggiore ha scoperto il tradimento di Vittorio con Anita. Il ragazzo, del resto, sembra essersi rassegnato alla fine della sua storia con Alex.

Giulia, invece, nel corso della puntata di domani riceverà un’importante proposta da parte di Denis: la donna si troverà dunque costretta a prendere una difficile decisione. Ci sarà spazio, infine, per Michele, che si renderà protagonista di una richiesta davvero singolare nei confronti di Arianna, spiazzata e in difficoltà. Di cosa si tratterà?

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.