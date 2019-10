Un posto al sole anticipazioni 3 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani, giovedì

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che ha dalla sua il vantaggio di non trattare solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di giovedì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il 3 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di domani, 3 ottobre

Le anticipazioni della puntata di giovedì 3 ottobre 2019 di Un posto al sole dicono che si parlerà molto di Filippo e Serena: i due, come è ben risaputo, sono in crisi. Il loro rapporto si complicherà ancora di più quando la donna riceverà un invito da parte di una persona inaspettata: salirà la tensione con Filippo?

Nel frattempo Alex è sempre più decisa a cambiare vita dopo aver scoperto il tradimento di Vittorio con Anita: la ragazza ha preso la sua decisione, ovvero quella di lasciare il Caffè Vulcano, e la comunicherà anche a Silvia. Alex, infatti, vuole tagliare i ponti con tutto ciò che le fa pensare il suo ormai ex fidanzato: la sua decisione, ovviamente, coinvolgerà anche la sorellina Mia.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Un posto al sole di domani, a Renato: come visto nei giorni scorsi, l’uomo ha preso una bella delusione da Adele. La crisi tra lui e Nadia, del resto, non accenna ad arrestarsi. I due non sono mai stati così distanti.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 2 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.