Un posto al sole anticipazioni 2 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani, mercoledì

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che ha dalla sua il vantaggio di non trattare solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di mercoledì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il 2 ottobre 2019.

Un posto al sole anticipazioni 2 ottobre

Nella puntata di mercoledì 2 ottobre 2019, il protagonista assoluto sarà ancora una volta Renato Poggi, che soffre moltissimo dopo il rifiuto di Adele nei suoi confronti. L’uomo, che non si aspettava che il rapporto con lei evolvesse in questa direzione, è disperato e nervoso. Al punto da arrabbiarsi e sfogarsi su Diego e la sua compagna.

A questo punto interviene anche Raffaele, padre di Diego e amico da sempre di Renato: l’uomo è dispiaciuto del comportamento dell’amico e si reca da Nadia per rassicurarla e farle capire che il comportamento di Renato non è colpa sua. Una volta raggiunta la donna, però, farà una sorprendente scoperta.

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano poi che si parlerà anche di Vittorio, che non riesce a spiegarsi il motivo del comportamento di Alex. La ragazza, infatti, dopo aver scoperto il suo tradimento con Anita, ha deciso di evitarlo e di smettere di vederlo. Vittorio non sa che Alex ha scoperto tutto e si stupisce quando scopre che Alex lo ha lasciato e che ha deciso pure di abbandonare il suo lavoro al Caffè Vulcano.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 1 ottobre

Potrebbero interessarti Nadia Toffa, stasera la reunion di 100 Iene per omaggiare la conduttrice Le Iene, le anticipazioni della prima puntata di stasera 1 ottobre 2019 con l’omaggio a Nadia Toffa Il ragazzo invisibile 2 – Seconda generazione, il cast del film

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.