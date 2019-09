Un posto al sole anticipazioni 1 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani

Un posto al sole è la più longeva e celebre fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, del resto, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile, dettato soprattutto dalla particolarità della soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo). La serie, infatti, non tratta esclusivamente temi rosa, ma allarga la sua sfera di interesse anche all’ambito sociale e alla cronaca nera, raccogliendo l’apprezzamento di un pubblico trasversale.

Ma cosa succede nella puntata di lunedì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il 1 ottobre 2019.

Un posto al sole anticipazioni 1 ottobre

Nella puntata di martedì 1 ottobre 2019, vedremo ancora al centro della narrazione la storia d’amore tra Vittorio e Alex. Il ragazzo, però, ha tradito la fidanzata con Anita, sua collega alla radio: sebbene abbia cercato in tutti i modi di nascondere la cosa, Alex è venuta a sapere di cosa c’è stato tra Vittorio e Anita.

Nella puntata di domani si vedrà quindi la reazione di Alex, pronta a farla pagare al fidanzato. La ragazza infatti si chiuderà sempre di più su se stessa, senza però rivelare a Vittorio il motivo della sua tristezza. Poco dopo, inoltre, Alex maturerà una decisione molto importante e dolorosa: quella di lasciare il lavoro al Caffè Vulcano.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano inoltre che si parlerà di Renato, ancora alle prese con la sua cotta per Adele. L’uomo, però, si renderà conto di aver fatto un buco nell’acqua e che la donna non è infatuata di lui. Fare i conti con la realtà sarà molto duro per lui.

Un altro personaggio che sta vivendo una fase di forte innamoramento è quello di Marina, che non riesce a smettere di pensare a Fabrizio. Nonostante le raccomandazioni di Roberto, che proverà a fare riflettere la donna dicendole che Fabrizio è interessato soltanto al suo potere, Marina deciderà di abbandonarsi totalmente al suo nuovo amore.

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.