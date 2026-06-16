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Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 16 giugno

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di Anton Filippo Ferrari
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Un nuovo inizio: trama, cast e streaming della serie tv

Questa sera, martedì 16 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un nuovo inizio, la serie tv spagnola con protagonista Megan Montaner, indimenticabile volto di Pepa nella soap spagnola “Il Segreto”. Si tratta di un dramma emotivo ambientato nella Spagna rurale degli Anni 60. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

José arriva alla Mancia con un dubbio insinuato da Justa che mette in crisi María. Le condizioni di Ramón peggiorano e un segreto del passato torna a emergere. Le nuove rivelazioni sconvolgono gli equilibri tra eredità, proprietà e lavoratori. Nel frattempo, Manuel si allontana da María per risolvere la disputa sulle sue terre, mentre Guillermo e Custodio vivono un inatteso riavvicinamento.

Un nuovo inizio: il cast

Abbiamo visto la trama di Un nuovo inizio, ma qual è il cast completo della serie tv? Nella serie recitano Megan Montaner (María Rodríguez), Juanjo Puigcorbé (Ramón Cervantes), Unax Ugalde (Manuel), Carlos Serrano (José Aguilar), Clara Garrido (Claudia Barea), Llorenç González (Gabriel Expósito), Begoña Maestre (Justa Martínez), Inma Pérez-Quirós (Sagrario), Magdalena Tejado (Luisa), Belén Écija (Llanos Herrero), Marc Parejo (Alonso Herrero), José Sospedra (Jorge Orduño), Mateo Medina (Guillermo) e Inma Cuevas (Pepita Trocal).

Streaming e tv

Dove vedere Un nuovo inizio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 16 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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