Rosy Abate 3 si farà? La risposta sulle vicende della Regina di Palermo

Quando andrà in onda venerdì sera, 11 ottobre 2019, l’ultima puntata della seconda stagione di Rosy Abate, in molti si chiederanno: “E adesso che succede?”

La risposta, in realtà, è molto semplice: niente, non succede niente, perché la terza stagione di Rosy Abate molto probabilmente non si farà.

Non sono state diffuse ancora notizie ufficiali sulla possibile uscita di una terza stagione, ma Giulia Michelini tempo fa aveva affermato che non avrebbe preso parte a un terzo capitolo, quindi Rosy non sarebbe tornata.

Rosy Abate 3, la rivolta dei fan e le parole di Giulia Michelini

Soltanto una settimana fa, il popolo del web si era scatenato all’idea che la Regina di Palermo potesse morire nel finale di stagione, motivo per cui il regista è dovuto correre ai ripari montando un finale alternativo per concludere al meglio la seconda stagione.

Il personaggio di Rosy Abate, introdotto in Squadra Antimafia oggi, ha ottenuto uno spin-off tutto suo potendo contare su un amore smisurato dei fan nei confronti della Regina di Palermo.

Basti pensare anche ai risultati in termini d’ascolti della serie televisiva: la penultima puntata, ad esempio, ha superato i 3 milioni di visualizzazioni su MediasetPlay, un traguardo intrigante per Canale 5 che potrebbe essere sempre più motivato a realizzare una terza stagione.

Giulia Michelini, che ha interpretato un personaggio tanto forte e amato della televisione italiana, si è confessata ai microfoni di Grazia. “Ho provato a resistere a una nuova stagione, ma non sempre è possibile. Però alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle a un epilogo. La terza stagione? Se ci sarà, resisterò anche a una terza stagione, ma anche per Rosy deve arrivare la parola fine”.

La Michelini parla con affetto della sua Rosy, che le ha insegnato tanto, “ma è un personaggio faticoso, sempre sopra le righe, anche fisicamente è spossante. In cinque mesi di riprese ho avuto un giorno e mezzo di riposo. Certo c’è di peggio, non mi lamento”.

Cosa ne sarà di Rosy Abate? Non ci resta che attendere conferme da Mediaset.