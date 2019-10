Rosy Abate muore? Proteste dei fan, Taodue cambia finale ultima puntata

Rosy Abate muore nell’ultima puntata della fiction? Le anticipazioni sulla seconda stagione della serie di Canale 5 sulla regina di Palermo hanno gettato nel panico tutti i fan. Da quando Vittorio Magazzù (il Leonardo di Rosy Abate) ha annunciato a Verissimo che nell’ultima puntata della fiction morirà uno dei protagonisti principali, la casella mail di Pietro Valsecchi, produttore e amministratore delegato di Taodue, è stata letteralmente intasata di messaggi di protesta.

Sebbene Magazzù non abbia annunciato il nome del personaggio che dovrebbe morire nell’ultima puntata, gran parte degli appassionati hanno identificato proprio in Rosy Abate la vittima sacrificale. E non hanno esitato a scrivere alla mail della casa di produzione del film per manifestare tutto il loro sdegno.

Una dimostrazione d’affetto per un personaggio che, fin dai tempi di “Squadra Antimafia”, ha incarnato il ruolo dell’antieroe per eccellenza: fuori legge, senza pietà, ma allo stesso tempo amato incondizionatamente dai fan. L’atto d’amore dei fan non ha lasciato indifferente Taodue, che dopo le proteste ha deciso di cambiare il finale di Rosy Abate 2.

A dichiararlo è lo stesso Pietro Valsecchi: “Appena si è sparsa la voce che l’ultima puntata che sarà trasmessa venerdì 11 ottobre su Canale 5 potrebbe vedere la morte di Rosy – ha detto il produttore all’AdnKronos – i fan si sono scatenati sul web e con le email. Siamo tutti molto colpiti e riconoscenti per questa dimostrazione di affetto verso un personaggio entrato nell’immaginario collettivo”.

“Lo vediamo – ha continuato Valsecchi – dai dati di ascolto Auditel (venerdì abbiamo superato in numero di spettatori il varietà storico di Rai 1), dai record di visualizzazioni delle puntate su Mediaset Play (quasi tre milioni), dall’enorme riscontro sui social. E di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti. Ma, per favore, ora non inondatemi più di messaggi. Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì e guardatela fino all’ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà”.

Su cosa sta lavorando dunque Valsecchi? Qual è il finale della seconda stagione che Taodue si sta ora affrettando a modificare? Al momento non è dato saperlo, visto che non è trapelato da nessuna parte che fosse proprio Rosy il personaggio a morire nell’ultimo episodio. Tuttavia, nel promo dell’ultima puntata, si vede proprio la protagonista ricevere un proiettile e cadere a terra. Ad alimentare il panico sul web era stata anche una vecchia intervista di Giulia Michelini, l’attrice che interpreta magistralmente il ruolo della regina di Palermo, che ha dichiarato di considerare conclusa la storia di Rosy Abate e di non voler fare una terza stagione.

Dopo le dichiarazioni di Valsecchi, i fan della fiction possono dormire sonni tranquilli? Per saperlo non resta che aspettare l’ultima puntata di Rosy Abate 2, che andrà in onda su Canale 5 venerdì 11 ottobre 2019 a partire dalle 21,20.

