Rosy Abate 2 anticipazioni – Rosy Abate 2 è andata in onda questa sera, 4 ottobre 2019, con la quarta puntata. Pian piano ci stiamo avvicinando all’epilogo delle vicende dei protagonisti di questa amata serie tv Mediaset, la cui ultima puntata da in onda venerdì 11 ottobre. I fan sono molto curiosi di sapere come i due acerrimi nemici, Rosy Abate e il boss camorrista Antonio Costello, regoleranno i propri conti.

Nel corso della quarta puntata, infatti, abbiamo visto Leonardo minacciato da alcuni uomini di Costello a Nisida, il carcere dove il ragazzo è stato trasferito dopo essere stato arrestato perché ritenuto il colpevole dell’assassinio della poliziotta Nadia Aversa. Rosy, disperata, si è servita della collaborazione di Luca Bonaccorso e di Regina Santagata per dimostrare l’innocenza di Leo e farlo scagionare, visto che lì dentro correva grossi pericoli dopo che Costello aveva deciso di eliminarlo per evitare che lui parlasse dei suoi loschi affari con le autorità.

Ma quale sarà il finale della serie? Cosa accadrà nella quinta e ultima puntata in onda in prima serata venerdì 11 ottobre 2019? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa succede nella quinta e ultima puntata (attenzione, spoiler!)

Sarà un finale decisamente burrascoso quello di Rosy Abate 2. I fan, che attendono ormai da 4 puntate uno scontro diretto tra la Regina di Palermo e il boss della Camorra Antonio Costello, verranno senz’altro accontentati.

Anche se alcune indiscrezioni non fanno accenno a grandi spargimenti di sangue, l’alta tensione è invece assicurata. In questo quinto e ultimo episodio della serie Rosy compierà un gesto estremo per salvare la vita di Leo. Per costringere Costello ad una resa, deciderà di colpire il malavitoso dritto al cuore rapendo sua figlia Nina. La ragazza, però, non è solo la figlia del boss, ma anche la amatissima fidanzata di Leo; il ragazzo, che con la madre ha già un rapporto complicato, non riuscirebbe mai a perdonarla se succedesse qualcosa a Nina.

Come andrà a finire? Rosy riuscirà a sconfiggere Costello e a vivere finalmente una vita tranquilla con Leonardo al suo fianco?

Appuntamento con la quinta e ultima puntata di Rosy Abate 2 per venerdì 11 ottobre su Canale 5 dalle 21.25.

