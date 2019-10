Ascolti tv sabato 26 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 26 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera, andava in scena l’ennesima sfida del sabato tra Rai 1 e Canale 5. La prima rete di viale Mazzini schierava il suo cavallo di battaglia per eccellenza: Alberto Angela e il suo Ulisse – Il piacere della scoperta. La rete ammiraglia Mediaset, invece, rispondeva con la seconda puntata della nuova stagione di Tu sì que vales. Possibili outsider, nella scorsa agli ascolti tv, erano L’Era Glaciale su Italia 1 e Le Ragazze su Rai 3.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 26 ottobre?

Ascolti tv 26 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Avevamo da poco finito di complimentarci con lui per essere riuscito nell’impresa di battere Maria De Filippi. Ma questa volta, Alberto Angela ha subito una delusione. Il programma più visto di ieri è stato ampiamente Tu sì que vales, su Canale 5, che ha totalizzato addirittura il 30 per cento di share con 5.342.000 telespettatori collegati. Con un picco monstre di ascolti tv di 6.384.000 alle 22:44 (share del 31,51 per cento).

Ulisse – Il piacere della scoperta, su Rai 1, si è dovuto invece accontentare del 15,4 per cento con 2.961.000 spettatori. Un risultato molto più netto rispetto a quello di settimana scorsa, quando il programma di Canale 5 aveva comunque agilmente vinto la battaglia dei dati Auditel.

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai 2 i nuovi episodi in prima tv di NCIS hanno interessato 1.228.000 spettatori (5,6 per cento), mentre su Italia 1 L’Era Glaciale non è andato oltre 939.000 spettatori (4,4 per cento). Su Rai 3, invece, Le Ragazze ha totalizzato 1.166.000 ascolti tv, con il 6,1 per cento di share.

Su Rete 4, I predatori dell’arca perduta è arrivato a 530.000 spettatori (2,7 per cento), mentre su La 7 la serie Little Murders ha registrato 327.000 spettatori con uno share dell’1,9 per cento.

Su Tv8, le Qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1 hanno interessato 722.000 spettatori (3,3 per cento), mentre sul Nove Prospettive di un Delitto ha ottenuto 252.000 ascolti tv con l’1,2 per cento di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia access prime time, ancora un successo per Rai 1 con I Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha radunato 4.496.000 spettatori con il 20,8 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia ne ha ottenuti invece 3.862.000, con uno share del 17,9 per cento.

Potrebbero interessarti Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 27 ottobre 2019 Stasera in tv sabato 26 ottobre, programmi e film: Ulisse, Tu si que vales, L’era glaciale Tu si que vales 2019: le anticipazioni della seconda puntata di stasera 26 ottobre

Su Rai 3 Le Parole della Settimana ha registrato 1.356.000 ascolti tv con il 6,3 per cento, mentre CSI su Italia 1 è arrivato a 1.095.000 spettatori con il 5,2 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend si è fermato a una media di 920.000 ascolti tv (4,4 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 898.000 spettatori (4,2 per cento). Sul Nove Fratelli di Crozza ha totalizzato 361.000 ascolti tv e l’1,1 per cento.

Ascolti tv | Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità ha avuto un pubblico di 3.702.000 spettatori (20,6 per cento) mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto 3.071.000 spettatori con il 17,6 per cento di share.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI