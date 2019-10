Ascolti tv sabato 19 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 19 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 è tornato, dopo una settimana di stop dovuto alla partita dell’Italia di sabato scorso, Ulisse: il piacere della scoperta, il programma culturale condotto da Alberto Angela. Questo si scontrava con la prima puntata della nuova edizione di Tu sì que vales, anche quest’anno condotto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 19 ottobre?

Ascolti tv 19 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alberto Angela su Rai1 con la quarta puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha ottenuto 3.558.000 spettatori pari al 18.5% di share, ma è stato superato dalla prima puntata di Tú sí que vales 6: il programma che vede una giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari ha infatti guadagnato 4.988.000 spettatori pari al 28% di share.

Rai2 con NCIS 16 ha poi avuto 1.162.000 spettatori con il 5.3% di share, mentre su Italia1 Cicogne in missione ha ottenuto 815.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 il nuovo appuntamento con Le Ragazze ha radunato davanti al video 865.000 spettatori con il 4.5%, mentre su Rete4 Il compagno Don Camillo lo hanno visto in 694.000 spettatori (3.5% di share).

Su La7 Little Murders 3 ha intrattenuto 324.000 spettatori con uno share del 2%, mentre su Tv8 The Guardian ha coinvolto 213.000 spettatori (1.1%). Sul Nove In The Name Of The King lo hanno visto in 234.000 spettatori (1.2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Per quanto riguarda la fascia di access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha come al solito guadagnato ottimi ascolti: con 4.611.000 spettatori lo share ha raggiunto infatti il 21.1%. Canale5 con Striscia la Notizia ha invece avuto un pubblico di 3.524.000 spettatori con uno share del 16.3%, mentre su Italia1 CSI Miami ha appassionato 983.000 spettatori con il 4.6%.

Su Rai3 Le Parole della Settimana è stato visto da 1.515.000 spettatori (6.9%), mentre su Rete4 Stasera Italia Weekend ha raccolto un pubblico di 1.101.000 individui (5.2% di share) nella prima parte e 1.125.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 925.000 spettatori (4.3%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha catturato l’attenzione di 403.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha visto 290.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv | Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

