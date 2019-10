Ulisse il piacere della scoperta 2019, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 19 ottobre

Ulisse anticipazioni – Questa sera, sabato 19 ottobre 2019, in prima serata su Rai 1 torna Alberto Angela con il suo Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma culturale che si propone, di sabato in sabato, di raccontare ai telespettatori della rete di Viale Mazzini luoghi e personaggi che hanno fatto la storia o che rappresentano un gioiello per l’arte e l’umanità.

In questa quarta puntata il focus sarà sulla Sicilia del Gattopardo: il conduttore presenterà ai telespettatori i luoghi simbolo del celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dal quale è stato tratto anche l’altrettanto celebre e omonimo film di Luchino Visconti.

Vediamo qui di seguito le anticipazioni della quarta puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda sabato 19 ottobre 2019 dalle 21.25.

Tutto quello che c’è da sapere su Ulisse Il piacere della scoperta, la stagione 2019

Le anticipazioni della quarta puntata

Questa quarta puntata si apre tra le bellezze di Palermo, dove Alberto Angela andrà a visitare il palazzo Valguarnera-Gangi, location dell’indimenticabile scena del ballo con Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster. A raccontare quell’atmosfera e il dietro le quinte di quell’esperienza direttamente Claudia Cardinale, ospite della serata.

Le tappe successive saranno poi la barocca Palma di Montechiaro, feudo dei principi di Lampedusa, il monastero di clausura di S. Caterina d’Alessandria a Palermo – dove le aristocratiche siciliane passavano le loro giornate recluse per essere avviate alla vita religiosa – e le catacombe dei Cappuccini. Queste ultime, dove i palermitani venivano mummificati ed esposti con i loro migliori abiti, rappresentano un vero e proprio museo della società dell’epoca del Gattopardo. Infine, la puntata avrà anche un tocco naturalistico con la visita alla Riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco, dove il paesaggio è costellato di mulini a vento. Sullo sfondo di questo bellissimo viaggio, le migliori scene del film Il Gattopardo, recentemente restaurato, e un ricordo di Terence Hill, che in quel capolavoro vestiva i panni di un giovane garibaldino.

Potrebbero interessarti Tu sì que vales streaming e diretta tv: dove vedere il talent show Tu su que vales 2019: conduttori, giudici e streaming della sesta edizione su Canale 5 Tu sì que vales 2019, Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare: è lei la novità della sesta stagione

Appuntamento dunque con la seconda puntata di Ulisse il piacere della scoperta stasera sabato 5 ottobre 2019, alle ore 21:25, su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming le nuove puntate di Ulisse