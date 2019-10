Ulisse il piacere della scoperta 2019, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 26 ottobre

Ulisse anticipazioni – Questa sera, sabato 26 ottobre 2019, in prima serata su Rai 1 torna Alberto Angela con il suo Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma culturale che si propone, di sabato in sabato, di raccontare ai telespettatori della rete di Viale Mazzini luoghi e personaggi che hanno fatto la storia o che rappresentano un gioiello per l’arte e l’umanità.

In questa quinta puntata il focus sarà sul mondo di Ben Hur, il colossal che nel 1959 fu campione di incassi e che vinse ben 11 statuette agli Oscar di quell’anno. Il conduttore farà dunque tappa nei luoghi di quella pellicola, ripercorrendo la storia del celebre auriga e della Roma del primo secondo dopo Cristo.

Vediamo qui di seguito le anticipazioni della quinta puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda sabato 26 ottobre 2019 dalle 21.25.

Le anticipazioni della quinta puntata

Ulisse anticipazioni – I telespettatori di Rai 1 verranno dunque portati da Alberto Angela nei luoghi di Ben Hur, personaggio di fantasia nato dal genio letterario di uno scrittore americano. Primo fra tutti il Circo Massimo, che in epoca romana era una struttura gigantesca di cui oggi è rimasta soltanto una grande spianata. Il divulgatore partendo proprio dalla celebre pellicola racconterà però anche un personaggio realmente esistito, l’auriga Scorpo, il divo dell’arena campione in epoca Flavia le cui gesta sono state descritte dal poeta Marziale.

Con ricostruzioni grafiche e virtuali il pubblico avrà dunque occasione di entrare nella Roma di quegli anni e di ascoltare la storia di quei campioni come Scorpio che, strapagati, intrattenevano i romani con delle emozionanti competizioni. Oltre al Circo Massimo di Roma, le loro gesta sono raccontate anche nei mosaici del Casale di Piazza Armerina, in provincia di Enna.

Sempre in Sicilia, dall’isola di Favignana, Angela illustrerà i rostri delle navi della Prima Guerra Punica, combattuta dai cartaginesi contro i romani, mentre gli altri luoghi raccontati dal giornalista saranno i Musei Capitolini, Palazzo Massimo e il Campidoglio, dove si rivivranno i fasti dell’epoca d’oro dell’Impero romano.

Appuntamento dunque con la quinta puntata di Ulisse il piacere della scoperta stasera sabato 26 ottobre 2019, alle ore 21:25, su Rai 1.

