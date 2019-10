Le ragazze, anticipazioni della quarta puntata stasera su Rai 3 con Gloria Guida

Nuovo appuntamento con Le ragazze, la trasmissione di Rai 3 in prima serata condotta da Gloria Guida. La quarta puntata, in onda stasera 26 ottobre 2019, vede altri racconti di donne e delle loro vite, protagoniste degli ultimi decenni.

Le ragazze in effetti è una sorta di racconto dell’Italia di ieri e di oggi, attraverso le storie e il punto di vista delle donne. Per ogni decennio il racconto di una Ragazza, con le proprie vicissitudini fatte di sofferenza, riscatto e passione.

A fare da fil rouge di questo racconto, Gloria Guida, che con la sua eleganza e garbo permetterà ai telespettatori di conoscere la storia di queste donne. Ad impreziosire ogni puntata, le immagini e i filmati delle protagoniste, oltre a quelli disponibili nel grande archivio delle Teche Rai.

Le anticipazioni della puntata della scorsa settimana

Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata de Le ragazze, in onda sabato 26 ottobre 2019 dalle 21.40.

Le ragazze, le anticipazioni della quarta puntata

La puntata di stasera vede come prima protagonista Carla Cenacchi, 87 anni. Dopo il diploma si trasferisce a Lima, in Perù, dove apre con il marito una trattoria di cucina emiliana. Nonostante la lontananza e i pochi mezzi dell’epoca, riesce comunque a tenere stretti i rapporti con la sua famiglia in Italia.

Segue poi il racconto di due ragazze famose: Sabrina Salerno, icona degli anni ’80, ed Emma Marcegaglia, imprenditrice e presidente di Confindustria dal 2008 al 2012, oggi presidente dell’Eni. La prima ha dovuto fare i conti con un successo rapido e travolgente, la seconda con il rapimento del padre.

Potrebbero interessarti Tu si que vales 2019: le anticipazioni della seconda puntata di stasera 26 ottobre Ulisse il piacere della scoperta 2019, le anticipazioni della quinta puntata: il mondo di Ben Hur Chi era l’auriga nell’antica Roma raccontata da Alberto Angela | Ulisse

Si passa poi a due ragazze degli anni Sessanta. Paola Gassman, attrice di teatro e figlia del grande Vittorio: con lui ha avuto un rapporto molto stretto, nonostante fosse spesso assente. L’altra si chiama Nicoletta Sanna, nasce in provincia di Sassari e trascorre l’infanzia in un orfanotrofio gestito da suore, subendo angherie e soprusi di ogni genere.

Infine, come di consueto, la storia di una ragazza del nuovo millennio. Si chiama Martina Fagioli ed è una giovanissima restauratrice. Dopo la laurea entra a far pare dell’Associazione Restauratori Senza Frontiere e con loro segue il restauro di due monumenti del sito archeologico di Persepoli in Iran.

Appuntamento dunque stasera 26 ottobre 2019 su Rai 3 con la quarta puntata della nuova stagione de Le ragazze.