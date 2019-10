Le ragazze, anticipazioni della terza puntata stasera su Rai 3 con Gloria Guida

Terzo appuntamento con Le ragazze, la trasmissione di Rai 3 condotta da Gloria Guida e in onda in prima serata a partire dalle 21.40. Al centro del programma, come sempre, il racconto dell’Italia dal punto di vista della sua evoluzione sociale e culturale nel corso dei decenni, attraverso il punto di vista delle donne.

Per ogni decennio il racconto di una Ragazza, che ha deciso di raccontarsi e condividere la propria storia, fatta di sofferenze ma anche di riscatto. Storie di donne, famose o no, che si raccontano con l’aiuto di foto e filmati personali, oltre a quelli disponibili nel grande archivio delle Teche Rai.

A legare tutte queste storie è Gloria Guida, che torna con una nuova edizione del programma di Rai 3. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata de Le ragazze, in onda sabato 19 ottobre 2019 dalle 21.40.

Le ragazze, le anticipazioni della terza puntata

Stasera, 19 ottobre, va in onda la terza puntata de Le Ragazze. Come sempre in apertura spazio a una Ragazza degli anni ’40. Si tratta di Isa Bellini, che oggi ha 97 anni. Nel 1940, non ancora maggiorenne, vince il concorso Rai per cantanti.

Un’opportunità che le apre una grande carriera: canta nel Trio Primavera, affianca attori del calibro di Totò e Anna Magnani ed è amatissima in radio. Si passa poi agli anni ’50, dove troviamo Vera Pegna, che approda in Sicilia attratta dal mito di Danilo Dolci e della non-violenza. Inizia così a militare nel PCI e a sfidare un boss-mafioso.

L’altra de Le ragazze di quel decennio è Giannola Nonino, un’imprenditrice: friulana, ha una grande passione per i vigneti, e con suo marito Benito inizia a distillare grappa. Si passa poi alla storie di due Ragazze che sono state ventenni negli anni ’90, Michela Murgia e Valeria Imbrogno.

Murgia è sicuramente una scrittrice di grande successo: il suo è un lungo percorso, pieno di prove e difficoltà da superare. Valeria era invece la compagna di Dj Fabo, Fabiano Antoniani, il giovane rimasto tetraplegico e cieco a seguito di un incidente d’auto, che lei ha accompagnato nella difficile scelta di porre fine alla sua vita.

Come di consueto, la puntata si chiude con una ragazza degli anni Duemila. Si tratta di Marilisa Del Vecchio, ha solo 25 anni e si occupa di sicurezza informatica, un settore prevalentemente maschile, ma lei è riuscita a imporsi lo stesso e a far accettare il suo orientamento sessuale.

Appuntamento dunque stasera 19 ottobre 2019 su Rai 3 con la prima puntata della nuova stagione de Le ragazze.