Tu si que vales 2019: le anticipazioni della seconda puntata di stasera 26 ottobre

Torna stasera, sabato 26 ottobre 2019, Tu si que vales 2019, la trasmissione leader degli ascolti nel sabato sera di Canale 5. Spazio a nuove esibizioni e concorrenti, pronti a mettersi in mostra sperando di colpire i quattro giudici del talent. Ecco dunque le anticipazioni della seconda puntata di oggi.

La giuria è quella ormai consolidata e amata dal pubblico, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. La grande novità di quest’anno è invece data dalla presenza di Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare.

I conduttori sono invece la bellissima Belen Rodriguez accompagnata da due grandi sportivi come il campione della Nazionale italiana di rugby Martin Castrogiovanni e il campione del mondo di MMA Alessio Sakara.

Ecco le anticipazioni complete della puntata di stasera di Tu si que vales.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales 2019

Tu si que vales 2019: le anticipazioni della seconda puntata del 26 ottobre

Il programma vede al centro le grandi esibizioni di performer di tutto il mondo. La caratteristica del format è infatti quella di dare spazio a tutti di esibirsi, senza limiti di età o geografici. Lo scopo è quello di divertire il pubblico in studio, quello da casa, e ovviamente i quattro giudici, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

A loro spetta il compito di valutare se il loro sia un talento reale oppure no, dando il loro “per me vale” o “per me non vale”. I quattro giudici inoltre amano interagire e divertirsi con i concorrenti di Tu si que vales, sopratutto con quelli più istrionici ed esilaranti.

Dove vedere Tu sì que vales 2019 in streaming

Al loro fianco, come confermano le anticipazioni di Tu si que vales, l’attrice Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare, formata da cento votanti presenti in studio che con le loro preferenze possono radicalmente cambiare le sorti dei protagonisti in gara. La regia è di Paolo Carcano e Andrea Vicario.

Appuntamento dunque stasera, 26 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25.