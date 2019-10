L’era glaciale: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, sabato 26 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda L’era glaciale, film d’animazione del 2002 per la regia di Chris Wedge. Basata su un racconto di Michael J. Wilson e realizzato dai Blue Sky Studios per la 20th Century Fox, la pellicola ha dato il via alla saga “L’era glaciale” e ha ricevuto una candidatura come miglior film d’animazione ai Premi Oscar 2003.

L’era glaciale film: la trama

L’era glaciale racconta la storia di quattro personaggi disfunzionali: Manny, un acerbo mammuth, Sid, un irriverente e forastico bradipo, e Diego, una scaltra tigre dai denti a sciabola. L’improbabile trio è costretto a collaborare per riportare un cucciolo d’uomo alla sua famiglia. Quel che il mammuth e il bradipo non sanno, è che la tigre li sta conducendo ad una trappola, che potrebbe rivelarsi per loro letale.

Mentre i tre s’avventurano nel paesaggio immenso e coperto dai ghiacci, un’altra creatura, uno scoiattolo preistorico di nome Scrat, sta disperatamente cercando di portare a termine la sua missione di vita: quella di seppellire una ghianda. Una missione che, per altro, innescherà una serie di calamità. Al primo incontro, Manny usa tutto il suo sarcasmo per proteggere se stesso e i propri sentimenti.

Ma il viaggio di Manny nel film gli consentirà infine di abbracciare quel mondo cui ha voltato le spalle. Sid è un bradipo dalla lingua svelta e dall’incendere lento, che cerca sempre di vivere a sbafo. Soprattutto, è bravissimo nel cacciarsi nei guai. Gli va bene imbattersi in Manny, che senza volerlo gli salva la pelle. Incapace di scrollarsi di dosso questo nuovo bagaglio, Manny diventa suo malgrado il “protettore” di Sid, e si ritrova impelagato ad aiutarlo a riportare il cucciolo d’uomo che si è smarrito alla sua famiglia.

Il cast

Trattandosi di una pellicola d’animazione, il “cast” è quello dei doppiatori. Ecco quelli originali:

Ray Romano – Manfred “Manny”

– Manfred “Manny” John Leguizamo – Sidney “Sid”

– Sidney “Sid” Denis Leary – Diego

– Diego Goran Višnjić – Soto

– Soto Jack Black – Zeke

– Zeke Cedric the Entertainer – Carl

– Carl Stephen Root – Frank

– Frank Alan Tudyk – Lenny / Oscar

– Lenny / Oscar Lorri Bagley – Jennifer

– Jennifer Jane Krakowski – Rachel

– Rachel Chris Wedge – Scrat

– Scrat Tara Strong – Roshan

E quelli italiani:

Leo Gullotta – Manfred “Manny”

– Manfred “Manny” Claudio Bisio – Sid

– Sid Pino Insegno – Diego

– Diego Ennio Coltorti – Soto

– Soto Franco Zucca – Zeke

– Zeke Gerolamo Alchieri – Carl

– Carl Mario Bombardieri – Frank

– Frank Paolo Lombardi – Lenny

– Lenny Paolo Buglioni – Oscar

– Oscar Francesca Guadagno – Jennifer

– Jennifer Stella Musy – Rachel

Il trailer

Ecco il trailer del film:

L’era glaciale film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere L’era glaciale in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

