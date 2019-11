Ascolti tv martedì 26 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 26 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera, la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha puntato a un film diviso poi in fiction riguardo un’importante imprenditrice italiana che ha dato vita a un’azienda che tutt’oggi vive e prospera. Canale 5 invece ha fatto spazio a un appuntamento importante nel mondo sportivo.

Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di un programma che ogni settimana ha coinvolto tantissimi italiani, questa stagione più delle precedenti.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, martedì 26 novembre?

Ascolti tv 26 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la vita di Luisa Spagnoli è andata in onda come fiction: nato inizialmente come film e poi suddiviso in due puntate, il prodotto ha visto protagonista Luisa Ranieri nelle vesti della celebre imprenditrice che, all’inizio del Novecento, ha dato vita alla Perugina. Il film ispirato alla sua vita ha intrattenuto 2.776.000 spettatori agli ascolti, con il 13.2% di share.

Canale 5 ha intrattenuto gli sportivi con l’appuntamento in prima serata della Champions League. La partita tra Juventus e Atletico Madrid ha interessato 5.329.000 spettatori agli ascolti, con il 20.5% di share.

Su Rai 2, l’ultima puntata del programma Il Collegio 4 ha coinvolto 2.352.000 spettatori (10.2%), mentre su Rai 3 l’appuntamento settimanale con Cartabianca ha catturato l’attenzione di 1.208.000 spettatori con il 5.4% di share.

Il Collegio 5 si farà?

Su Italia 1 l’appuntamento del martedì con Le Iene ha interessato 1.769.000 spettatori agli ascolti (10.8%), mentre su Rete 4 Fuori dal coro ha coinvolto 840.000 spettatori (4.6%).

Su La 7, DiMartedì ha ottenuto 1.008.000 spettatori, con uno share del 4.5 per cento. Su Tv8 il film Premonition ha totalizzato invece 466.000 ascolti tv (1.9 per cento), mentre sul Tutte contro lui – The Other Woman è arrivato a 503.000 spettatori (2.1 per cento).

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.095.000 spettatori con il 19.1 per cento, mentre su Canale 5 Striscina la Notizina ha totalizzato 4.223.000 spettatori con uno share del 16.9 per cento.

Su Rai 3 That’s Amore ha interessato 1.340.000 spettatori pari al 5.4% e Un posto al sole è piaciuto a 1.722.000 spettatori (6.6%) Su Italia 1 CSI Miami ha siglato il 5.1 per cento con 1.311.000 ascolti tv.

Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 1.314.000 telespettatori con il 5 .2 per cento nella prima parte, e 1.143.000 (4.3%) nella seconda.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità ha radunato 5.056.000 spettatori (24.6 per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha invece divertito 3.618.000 spettatori con il 18.1 per cento di share (presentazione telespettatori e per cento di share).

