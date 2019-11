Il Collegio 5 si farà? Data, casting e indiscrezioni sul docu-reality di Rai 2

Si è appena conclusa la quarta stagione ma i telespettatori di Rai 2, letteralmente innamorati di un programma partito come esperimento sociale e divenuto fenomeno social, sono già alla ricerca di informazioni su Il Collegio 5: la nuova edizione si farà?

Al momento, i vertici di viale Mazzini non hanno dato alcuna comunicazione ufficiale: non c’è la matematica certezza, dunque, che l’edizione numero 5 de Il Collegio verrà prodotta e poi mandata in onda. Del resto, Il Collegio 4 è finito appena ieri sera. Tuttavia, ci sono moltissimi elementi che ci fanno capire come l’ufficialità sia solo una mera formalità. Vediamoli insieme.

Il Collegio 4, promossi e bocciati: il riassunto dell’ultima puntata

Cosa sappiamo su Il Collegio 5

Come è ben risaputo, l’esperienza del docu-reality Il Collegio (durante il quale 20 giovanissimi ragazzi entrano come studenti in un istituto scolastico ambientato in un determinato periodo storico, vivendo quindi un’esperienza fuori dal tempo e allo stesso tempo formativa e ricca di spunti) è stata per Rai 2 un vero e proprio successo.

All’inizio, infatti, è stato presentato come un esperimento televisivo e sociale. L’obiettivo principale – a oggi, pienamente raggiunto – era quello di attirare nuovamente verso lo schermo quella fascia di pubblico di età più bassa, i teenager, con un programma che non fosse profondamente trash ma che avesse anzi qualche spunto formativo.

Il Collegio 4: ecco dove è stato girato il reality

L’allieva Mariana Aresta contro il programma: “Montano le scene in modo strano”

In poco tempo, Il Collegio è diventata una trasmissione di successo: gli ascolti tv, in questa stagione come nelle precedenti, sono stati ottimi e quasi inaspettati. La quarta stagione, quella conclusasi con la puntata finale di ieri, ha viaggiato su una media di 2,5 milioni di ascoltatori e il 10 per cento di share. Numeri molto alti per la rete.

In più, Il Collegio è diventato un fenomeno anche sui social. I piccoli protagonisti (o meglio, alcuni di loro) sono riusciti a costruire una piccola fanbase che li aiuta a mettere i primi mattoncini per quella che, nelle loro speranze, sarà la fama di domani. Alcuni di loro sono anche riusciti a sfondare nel mondo della recitazione: stiamo parlando di Jenny De Nucci, ex concorrente e poi protagonista della fiction di Rai 1 Un passo dal cielo 5 .

Per tutti questi motivi (ascolti tv molto alti, coinvolgimento del pubblico più giovane, fenomeno social e critiche tutto sommato positive), a oggi sembra quasi scontata la produzione de Il Collegio 5. Rimane, però, un ultimo scoglio: a fine novembre l’attuale direttore di Rai 2, Carlo Freccero, vedrà scadere il proprio mandato. L’ultima parola, dunque, spetterà al nuovo direttore di rete. Il quale, però, difficilmente potrà presentarsi con una decisione tanto impopolare come un’ipotetica chiusura del progetto Il Collegio.

Carlo Freccero a TPI: “Voglio lasciare la tv da protagonista”

Gli alunni della quarta edizione de Il Collegio

Come partecipare ai casting

Siete dei giovani ragazzi e ragazze interessati a partecipare ai casting de Il Collegio 5? Vediamo come fare per candidarvi ai provini del programma.

Partiamo dai requisiti. In questi anni, l’età degli alunni del docu-reality è variata un po’: dai 13 ai 19. Più o meno, si pensa che il target della prossima edizione sia lo stesso quindi se fate parte di questa fascia di età potete candidarvi. Se siete minorenni, però, sarà necessaria un’autorizzazione firmata dal genitore o da un tutore.

Ovviamente, dovrete avere una buona comprensione della lingua italiana e una inevitabile spigliatezza davanti alle telecamere e a un pubblico. Ci sarà un test di ingresso da superare, come in ogni edizione. Inoltre, dovete tenere in considerazione che, qualora foste scelti, le riprese de Il Collegio 5 durerebbero circa un mese (si tengono, solitamente, in estate). Un periodo durante il quale sarete lontani dalla vostra famiglia.

Quando verranno ufficializzati, i casting si terranno in diverse città d’Italia. Le informazioni verranno comunicate dalla produzione del programma e sui canali social. Ci sarà sicuramente un form online da compilare sul sito di Magnolia.

Chi sono i professori de Il Collegio 4

Il Collegio, svelate le tecniche per dirsi cose in privato senza essere ripresi

Se invece siete adulti e volete partecipare ai casting de Il Collegio 5 per il ruolo di docenti, le modalità saranno molto simili a quelle per gli alunni. Bisogna considerare però che in quasi tutti i casi, gli insegnanti e i sorveglianti de Il Collegio sono attori di tv o teatro o professori di scuola.

Potrebbero interessarti Il Collegio 4, promossi e bocciati: ecco cosa è successo nell’ultima puntata di ieri sera Lite tra Vauro e Marco Travaglio per colpa delle differenti vedute su Di Maio e il M5S? Il vignettista ammette: “Con Travaglio non ci sentiamo più” Alberto Angela e Fiorella Mannoia nel sabato sera di Rai 1 per contrastare Maria De Filippi

La possibile data di messa in onda de Il Collegio 5

Detto che, sebbene non ci sia ancora un’ufficialità, Il Collegio 5 si farà con ogni probabilità, è bene adesso pensare a una possibile data della messa in onda della nuova edizione del docu-reality.

Finora, le prime quattro stagioni si sono susseguite con una cadenza abbastanza regolare. Il Collegio 1 è andato in onda dal 2 al 23 gennaio 2017. La seconda stagione dal 26 settembre al 17 ottobre 2017. La terza dal 12 febbraio al 12 marzo 2019 e la quarta dal 22 ottobre al 26 novembre 2019.

Se venisse mantenuto questo ritmo, Il Collegio 5 dovrebbe andare in onda già nei primi mesi del 2020, tra febbraio e marzo. Tuttavia, il cambio al vertice di Rai 2 con la nomina del nuovo direttore potrebbe imporre uno slittamento. Per questo motivo, ci sembra che la data più probabile per la nuova edizione del docu-reality sia in autunno 2020, magari tra settembre e ottobre. Nell’attesa, si attende l’ufficializzazione del progetto da parte dei vertici di viale Mazzini.

Per chi volesse rivederla, l’ultima puntata de Il Collegio 4 è disponibile in streaming su Raiplay.

Il Collegio, ex allieva svela: “Ecco quanto ci hanno pagato”