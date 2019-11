Il Collegio 4, promossi e bocciati: cosa è successo nell’ultima puntata di ieri | Il riassunto

Si è conclusa la straordinaria – in termini di ascolti tv – stagione numero 4 de Il Collegio: ieri sera, martedì 26 novembre 2019, su Rai 2 è infatti andata in onda la sesta e ultima puntata del celebre docu-reality di Rai 2, durante la quale il pubblico del programma ha scoperto quali studenti sono stati promossi e quali invece sono stati bocciati.

I venti alunni dell’istituto, così, hanno concluso il loro appassionante viaggio attraverso gli anni Ottanta e in particolare il 1982. Un anno particolare da tanti punti di vista: storico, politico, sportivo, musicale. E nel corso delle sei puntate ognuno di essi ha avuto modo – tra esami, bocciature, delusioni, divertimento, gite e polemiche – di gustarsi questo viaggio nel passato in tutte le sue sfaccettature.

Vediamo quindi insieme il riassunto dell’ultima puntata di ieri e quali sono stati gli alunni promossi e bocciati de Il Collegio 4, su Rai 2.

Il Collegio 4, il riassunto dell’ultima puntata

Il programma è giunto alla conclusione e la classe 1982 del Collegio ha tratto le somme: più promossi o bocciati?

Arriva il momento degli esami per poter ottenere il diploma, ma non tutti gli allievi hanno superato le prove. Dopo intere giornate di lezioni, passate a studiare i disparati argomenti, il preside consiglia agli allievi di impegnarsi al massimo.

Mentre alcuni camuffano bene l’ansia, altri lo fanno meno, mentre altri ancora dimostrano indifferenza.

La prima prova degli esami è scritta ed è di italiano. La traccia del tema è “l’individualismo è il cancro che divora la nostra società” e Mario Tricca ironizza: “Tema di individualismo proprio in questa classe. Azzeccato!”

Passata la prima, si passa alla seconda, sicuramente la più temuta dalla classe del Collegio. La prova di matematica vede la classe spaccata di due: se da una parte alcuni se la cavano con i bigliettini, l’altra invece può contare sull’appoggio di Nicolò Robbiano, ma fino a un certo punto, perché la professoressa Petolicchio decide di spedirlo fuori dall’aula, con il suo banchetto, a tenere l’esame in perfetta solitudine.

Arrivano i primi risultati: Chiara Adamuccio viene bocciata e non può accedere agli orari, mentre il resto della classe sì, anche le signorine Busciantella e Piccione, ammesse con riserva.

Il Collegio 4, ecco promossi e bocciati

Arrivano le prove orali e alcuni dimostrano di non essere all’altezza. La prima in grande difficoltà è Martina Brodin, che ha sillabato “boh” come risposta a ogni domanda, per poi raggiungere il picco con: “La breccia di Porta Pia è quando le donne potevano andare a votare”.

Asia Busciantella, anche lei bocciata, durante la prova orale ha dato libero spazio alla fantasia, soprattutto ricordando l’albero genealogico della famiglia reale inglese: “Lady Diana è la madre della Regina Elisabetta”.

Gli esami finiscono e la classe del Collegio può riunirsi un’ultima volta per la colazione e subito dopo l’incontro con i genitori, ai quali gli allievi hanno preparato un’esibizione corale in cortile.

E poi si passa alla cerimonia di consegna dei diplomi.

Tra i bocciati di questa edizione, vediamo Asia Busciatella, Francesco Cardamone e Martina Brodin.

I migliori della classe 1982 invece sono Roberta Zacchero e Mario Tricca.

