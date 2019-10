Ascolti tv giovedì 3 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 3 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

La battaglia degli ascolti tv di ieri sera, del resto, era sulla carta molto equilibrata, con Italia 1 a cercare di scardinare il duopolio Rai 1-Canale 5. Sulla rete giovane di Mediaset, infatti, andava in onda la seconda puntata della nuova stagione de Le Iene Show, mentre su Rai 1 c’era un nuovo appuntamento con una fiction molto amata dagli italiani: Un passo dal cielo 5. Canale 5, dal canto suo, schierava invece la terza puntata di Eurogames, con Ilary Blasi e Alvin.

Chi ha vinto quindi la battaglia degli ascolti tv ieri sera, giovedì 3 ottobre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 3 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alla fine, però, la serata degli ascolti tv di ieri è stata meno equilibrata del previsto, dal momento che ha stravinto – su Rai 1 – la fiction Un passo dal cielo 5, seguita da 4.176.000 persone con uno share del 18,6 per cento. Su Canale 5, invece, Eurogames ha totalizzato 2.069.000 spettatori, con uno share del 10,6 per cento. Su Italia 1, Le Iene Show ha ottenuto 1.735.000 ascolti tv, con uno share del 10,8 per cento (dato più alto addirittura di Canale 5).

Euorgames, proposta di matrimonio in diretta per due concorrenti

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai 2 il nuovo show tanto voluto dal direttore Freccero, Maledetti amici miei (con Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi) è stato visto da 903.000 persone (4,4 per cento). Su Rai 3, il film Il segreto dei suoi occhi si è fermato invece a 1.135.000 ascolti tv (4,8 per cento di share).

Su Rete 4, l’approfondimento di Dritto e rovescio ha interessato 1.006.000 spettatori (5,7 per cento), mentre su La 7 Piazzapulita ha catturato l’attenzione di 880.000 persone (4,9 per cento). Su Tv8, la diretta della partita di Europa League tra Lazio e Rennes è stata seguita da 996.000 tifosi, con uno share del 4,1 per cento. Sul Nove, infine, il film Prima o poi mi sposo ha ottenuto 418.000 ascolti tv (1,8 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia dell’Access prime time, vince ancora una volta Amadeus, su Rai 1, con I soliti ignoti: il programma infatti ha totalizzato 4.771.000 spettatori e il 19 per cento di share. Canale 5 con Paperissima Sprint ha ottenuto invece una media di 4.403.000 spettatori e uno share del 17,4 per cento.

Su Italia 1 la serie CSI ha raccolto davanti al video 1.098.000 spettatori (4,4 per cento), mentre Stasera Italia, su Rete 4, è stato seguito da 1.201.000 persone (4,8 per cento). Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 955.000 spettatori con il 3,8 per cento. Su Rai 3, la soap Un posto al sole ha totalizzato 1.663.000 ascolti tv (6,6 per cento).

Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto invece 1.543.000 spettatori (6,2 per cento), mentre sul Nove Little Big Italy ha raccolto 415.000 spettatori con l’1,7 per cento.

Potrebbero interessarti Euorgames, proposta di matrimonio in diretta per due concorrenti Eurogames, la classifica della terza puntata: ecco chi ha vinto Un passo dal cielo 5: le anticipazioni della quinta puntata di giovedì 10 ottobre 2019

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nella fascia preserale, la sfida degli ascolti tv vedeva impegnati L’Eredità di Flavio Insinna, su Rai 1, che alla fine ha ottenuto 4.283.000 spettatori (23 per cento di share) e Caduta libera di Gerry Scotti su Canale 5, che ha totalizzato 3.691.000 spettatori (20,6 per cento).

Su Rai 2, Nella mia cucina ha ottenuto 269.000 spettatori (1,8 per cento). Su Italia 1 CSI NY ha totalizzato 599.000 spettatori (2,9 per cento).

Su Rai 3, infine, Blob è arrivato a 1.004.000 spettatori e al 4,5 per cento di share, mentre su Rete 4 Tempesta d’Amore è arrivato a 829.000 ascolti tv e al 3,9 per cento.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI