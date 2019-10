La proposta di matrimonio agli Eurogames

Ad Eurogames è andato in onda un momento di romanticismo: nella seconda puntata del programma, quella del 3 ottobre, c’è stata una proposta di matrimonio. Protagonisti sono stati Emilio ed Erica, due concorrenti della squadra italiana.

La coppia è stata impegnata nella sfida del bacio sott’acqua contro la Polonia, ma la prova non è andata come ci si aspettava e i due sono usciti dalla vasca prima del previsto. Fuori dall’acqua, però, Emilio ed Erica si sono lanciati in una scena romanticissima.

Raggiunti di Alvin, i due erano dispiaciuti per l’esito negativo della prova. Lui, Emilio, era quasi in imbarazzo per non essere riuscito a portare a casa la sfida con la Polonia, ma ci ha pensato la sua ragazza Erica a tirarlo su, prendendosi la colpa di quanto successo sott’acqua. Erica ha sottolineato di non aver preso bene l’aria prima di immergersi e questo è stato determinante per la prova.

Già da qui i due sono apparsi super affiatati, poi però Emilio si è inginocchiato e chiunque fosse davanti alla tv ha tenuto il fiato sospeso, consapevole di cosa stava per succedere. Emilio si è rivolto a Erica e le ha detto: “Mi dispiace che non abbiamo raggiunto il minuto e mezzo, ma tu sei molto più importante di questo per me”.

Erica si è portata le mani al viso, si è coperta la bocca e poi ha abbracciato il suo lui e gli ha detto “sì“. A quel punto i due si sono scambiati un bacio appassionato e poi si sono abbracciati forte. Il tutto è durato appena una manciata di secondi, ma non ha potuto che emozionare il pubblico a casa.

Di Emilio ed Erica non sappiamo molto: lui, subito dopo la proposta, ha rivelato che i due stanno insieme ormai da quattro anni. Un amore solido suggellato ad Eurogames con una proposta di matrimonio davanti al mondo intero.

Sui social gli utenti si sono scatenati, tra ironia e romanticismo: “L’italia ha vinto una proposta di matrimonio 20 punti in più dai”, scrive un utente. “Sto vedendo gli #eurogames e c’è stata una proposta di matrimonio che mi ha quasi fatto riaccendere la voglia di innamorarmi Auguri lo stesso ai tizi lì”, si legge in un altro commento. E ancora: “Non ci credo, immaginate una proposta di matrimonio mentre sei vestita con un cappello peloso blu e dei baffi xxl”.