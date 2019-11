Anche stasera tutto è possibile: il secondo speciale su Rai 2. Le migliori esibizioni di quest’anno

Arriva il secondo e ultimo appuntamento con Anche stasera tutto è possibile, lo speciale con le migliori esibizioni e i momenti più divertenti del celebre game-show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Stasera, lunedì 25 novembre 2019, i telespettatori della seconda rete di viale Mazzini potranno dunque gustarsi per l’ultima volta in questa stagione i divertentissimi giochi di Stasera tutto è possibile.

La trasmissione di Stefano De Martino, del resto, quest’anno ha riscosso un grandissimo successo in termini di ascolti tv. Al punto che, dalle sei puntate originarie, i vertici di viale Mazzini hanno deciso di portarlo a ben nove episodi. Più i due speciali con “il meglio di” questa stagione, dei quali stasera va in onda il secondo e ultimo appuntamento dopo la prima puntata di settimana scorsa.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Stasera, su Rai 2, ci sarà dunque l’ultima occasione di vedere i vari giochi in cui si divide il programma. Come sempre, l’unico obiettivo è di divertire e divertirsi, senza che ci siano vincitori, montepremi o eliminati.

In attesa della puntata di stasera, che proporrà una carrellata dei vari giochi del programma, vediamo le migliori esibizioni che si sono viste in questa stagione e i nomi di tutti gli ospiti che hanno calcato il palco dell’Auditorium Rai di Napoli per Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Anche stasera tutto è possibile: le migliori esibizioni di quest’anno

Sono tantissimi i giochi protagonisti di Stasera tutto è possibile. Vediamo una carrellata dei più divertenti.

Segui il labiale

Freeze Dance

La stanza inclinata

Speed Quiz

Cover Step

Dalla A alla Z

Passa la palla

Do re mi fa male

Labbra cadabra

La radio step

Step anatomy

Rumore di mimo

Occhio di lingua

Mimo senza fili

Anche stasera tutto è possibile: tutti gli ospiti di questa edizione

Sul palco dell’Auditorium Rai, quest’anno, si sono alternati tantissimi ospiti. Artisti, volti noti del mondo della tv e dello spettacolo e comici italiani. Alcuni di essi sono stati presenti in quasi tutte le puntate (basti pensare alla coppia Biagio Izzo-Francesco Paolantoni), mentre altri sono stati presenti soltanto in poche o in una sola puntata.

Ecco gli ospiti di quest’anno a Stasera tutto è possibile:

Biagio Izzo

Francesco Paolantoni

Fatima Trotta

Raul Cremona

Ariadna Romero

The Jackal

Mago Forest

Simona Ventura

Le Donatella

Ricky Memphis

Valeria Graci

Antonio Giuliani

Maurizio Casagrande

Mariano Bruno

Nunzia De Girolamo

Sergio Friscia

Lisa Fusco

Mercedesz Henger

Roberto Ciufoli

Arteteca

Nathalie Guetta

Paola Di Benedetto

Enzo Salvi

Leonardo Fiaschi

Elenoire Casalegno

Guendalina Tavassi

Gianluca “Scintilla” Fubelli

Gianluca Impastato

Ciro Giustiniani

Veronica Gatto

Mara Venier

Max Giusti

Paola Perego

Benedetta Mazza

Peppe Iodice

Arturo Brachetti

Benedetta Valanzano

Jenny De Nucci

L’appuntamento con Anche Stasera tutto è possibile è per stasera, lunedì 25 novembre 2019, alle 21,20 su Rai 2.