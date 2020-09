Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 28.915 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 4 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Trento, focolaio in ditta di lavorazione carni: 98 positivi – Aumenta il numero di positivi legati al focolaio scoppiato in una ditta di lavorazione delle carni a Trento. Negli ultimi giorni i casi registrati erano stati 26, ma ieri se ne sono aggiunti altri 72, portando il totale a 98. Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati altri tamponi di cui si attende ancora l’esito, e che potrebbero far salire ulteriormente i casi accertati di positività al Covid-19. In corso anche il tracciamento tra i contatti dei positivi per isolare il focolaio. La maggior parte dei positivi è asintomatica: si tratta in moltissimi casi di lavoratori stranieri della ditta. Molti dei positivi, al fine di essere isolati, dovrebbero essere sistemati per la quarantena nel centro delle Viote sul Monte Badone: così ha annunciato il Sindaco di Trento.

Ore 06.00 – Scuola, Arcuri: “Se studente viene contagiato, classe in quarantena” – “Abbiamo il dovere di aprire le scuole con massimo livello di sicurezza ma è bene che si capisca tutti: qualche ragazzo contagiato ci sarà, ma non sarà la fine del mondo, dovremo individuarlo e rintracciarlo subito. Se c’è un contagiato la classe, e non la scuola, va in quarantena si fa il tampone, due settimane di didattica in distanza e poi si torna nel plesso scolastico”: lo ha spiegato il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, spiegando che sarà praticamente impossibile che nelle scuole scuole nell’ arco dell’anno non ci siano ragazzi contagiati. “Il comitato tecnico scientifico di cui io e il governo ci avvaliamo ha disposto che la febbre debba essere misurata a casa e non a scuola in parte questa decisione è comprensibile – ha concluso Arcuri – perché anche col termoscanner a scuola si produrrebbero ritardi e assembramenti. Si presume che i genitori siamo responsabili e la misurino prima”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione civile – È di 28.915 persone attualmente positive (+1.098), 35.507 morti (+10), 208.490 guariti (+289), per un totale di 272.912 casi (+1.397), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 28.915 pazienti attualmente positivi, 1.505 sono in isolamento domiciliare (+68), 120 sono in terapia intensiva (+11) e 27.290 sono invece in isolamento domiciliare (+1.019). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 92.790 tamponi a fronte dei 102.959 di ieri e degli 81.050 dell’altroieri. Tra i nuovi contagi, sono 228 quelli in Lombardia, 193 in Campania, 154 nel Lazio, 118 in Emilia-Romagna, 115 in Veneto, 113 in Toscana. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. I nuovi positivi da Coronavirus continuano a crescere in Italia, attestandosi a 1.397 (ieri erano stati 1.326). Ieri, tuttavia, erano stati effettuati circa 10mila tamponi in più, quindi oggi la percentuale di test positivi sul totale di quelli fatti è più alta. Aumentano, invece, i ricoveri in terapia intensiva: 11 in più di ieri e totale che arriva a 120. Qui il bollettino.

Bergamo, età media dei contagi a 36 anni – Età media dei contagiati che si è abbassata e aggressività moderata del virus. Il Servizio epidemiologico aziendale (Sea) di Ats Bergamo ha presentato uno studio statistico che racconta come il Covid sia cambiato da marzo ad agosto nell’impatto sull’età delle persone risultate positive al tampone. Lo studio, condotto sui dati raccolti in questi mesi di pandemia dal servizio di prevenzione, ha evidenziato come nella prima fase acuta dell’epidemia tra fine febbraio e metà aprile l’età media dei malati fosse intorno a 65 anni. Un cambiamento si è visto da metà aprile a metà maggio quando ci si è concentrati soprattutto tra gli ospiti delle Rsa con l’età media si è innalzata a 66 anni, con una fase centrale di picco sui 72 anni. Da metà maggio a metà luglio invece l’età media dei positivi è scesa a 53 anni risalendo a 58 dalla metà di luglio alla metà di agosto.Alla fine di agosto l’età media è calata a 36 anni con i tamponi ai turisti di rientro dai paesi a rischio.

Berlusconi positivo al Coronavirus, contagiata anche la fidanzata Marta Fascina – Dopo la notizia della positività di Silvio Berlusconi al Covid-19, è arrivato anche l’esito del tampone effettuato sulla fidanzata Marta Fascina. La deputata di Forza Italia è stata contagiata: è rimasta al fianco dell’ex premier dall’inizio della pandemia, prima in Provenza nella villa della figlia del Cavaliere e poi in Sardegna. Qui tutti i dettagli.

Gimbe: “In 7 giorni i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati del 62,1%” – Secondo l’ultimo report Gimbe, i reparti di terapia intensiva stanno tornando a riempirsi. Contestualmente a questo dato c’è anche quello dei ricoveri con sintomi presso gli ospedali e, quello evidente nel quotidiano, la crescita della curva epidemiologica, anche dopo l’aumento dello screening (mercoledì, per esempio, sono stati pubblicati i risultati di oltre 103mila).

Le linee guida per viaggiare sui mezzi pubblici – Le indicazioni del Mit per evitare il contagio da coronavirus su bus, metropolitana e tram. Prevista una capienza massima dell’80% che potrà essere aumentata solo in presenza di separatori rimovibili. Necessari anche dispenser per l’igienizzazione delle mani, sanificazioni e un corretto ricambio d’aria. Resta l’obbligo della mascherina.

Leggi anche: 1. “Tutti sapevano”, ma nessuno si è fermato: così la Sardegna è diventata il nuovo focolaio d’Italia (di S. Lucarelli) / 2. Scuola, dalla mascherina all’autocertificazione: il Cts approva le nuove linee guida / 3. Coronavirus, lo studio: quando c’è doppio danno al polmone, mortalità più alta in terapia intensiva / 4. Piemonte, insegnante positiva al Coronavirus in una scuola di Verbania: istituto chiuso, 6 studenti in isolamento

5. Norme anti-Covid: chiuso locale a luci rosse a Roma. Gli scambisti: “Come rispettiamo il distanziamento?” / 6. Non solo la scuola: anche l’Università deve ripartire, o l’Italia non avrà più futuro / 7. Crisanti: “Ecco il mio piano per aumentare il 400mila il numero di tamponi in Italia. Bisogna trovare gli asintomatici, i numeri di oggi diversi da quelli di marzo” / 8. Covid, uno studio consegnato al Governo il 12 febbraio prevedeva fino a 60mila morti in Italia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Campania, due ricoverati positivi al Covid scappano dall'ospedale nella notte Covid, Garattini: "Accelerare sul vaccino potrebbe rivelarsi un disastro" “Siamo in 400, si balla, vieni anche tu”: reportage da Gallipoli, tra party clandestini e giovani negazionisti