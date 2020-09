Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono quasi 25,8 milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 857mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 4 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.45 – Francia: 7mila casi al giorno. Bambini positivi: chiuse due classi a Parigi – In Francia continuano a salire pericolosamente i contagi, per il secondo giorno di fila sopra quota 7mila. Ieri il numero di positivi è stato di 7.157 (il giorno precedente erano stati 7.017). Aumentano anche i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva: +18 ieri, 46 in totale. Ieri si sono registrate 21 vittime. A Parigi, due classi di una scuola materna ed elementare sono state chiuse dopo che è emersa la positività di due fratellini che frequentavano l’istituto. I compagni di classe dei due bambini sono stati isolati. Nei giorni scorsi erano state chiuse due scuole vicino a Lione, nella regione del Rhone-Alpes.

Ore 06.30 – Argentina, oltre 12mila nuovi casi e 245 morti – Sono 12.026 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Argentina, nuovo record quotidiano dall’inizio della pandemia per un totale 451.198 persone colpite dalla malattia nel Paese. Il Ministero della Salute ha anche confermato la morte di 245 pazienti affetti da coronavirus nelle ultime 24 ore, quindi i decessi totali causati da COVID-19 sono ad oggi 9.361.

Ore 06.00 – Il Brasile supera i 4 milioni di casi di casi ma l’epidemia rallenta – Il Brasile ha raggiunto i 4 milioni di casi di Coronavirus. Lo riferisce il ministero della Salute che parla pero’ di un rallentamento della pandemia. Dal primo caso registrato il 26 febbraio, il Paese sudamericano ha registrato 4.04 mln di casi e 124.600 morti, secondo solo agli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 44mila casi e 834 morti. Il ministro della Salute ha detto che i casi si stanno leggermente riducendo nella speranza che la pandemia abbia già superato il picco quando si contavano oltre 1000 morti al giorno. Ma l’epidemiologo dell’università di Brasilia Mauricio Sanchez, ha dichiarato che questo rallentamento dovrebbe proseguire per altre due o tre settimane per avere conferma di questo trend.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Israele, da lunedì lockdown in 30 città – Il governo israeliano da lunedì reintrodurrà il lockdown in 30 città e centri abitati del paese per limitare la diffusione di una seconda ondata di contagi da nuovo Coronavirus, dopo che per tre giorni consecutivi sono stati registrati casi record. All’interno del governo il ministro dell’Interno Aryeh Deri e il ministro dell’Edilizia Yaakov Litzman si sono opposti alla proposta del ministro della Salute Yuli Edelstein e del coordinatore della lotta contro il Coronavirus Ronni Gamzu Ieri sono stati rilevati 3.150 nuovi casi di Covid-19, il terzo giorno consecutivo in cui si sono registrati record nei casi giornalieri nel paese. Dall’inizio dell’epidemia sono stati confermati 122.777 casi a fronte di 976 decessi con 426 pazienti sono in gravi condizioni.

Argentina, 200 morti e 11.000 contagi in 24 ore – Gravissimo il bilancio in Argentina dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 10.933 contagi e 199 morti. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa Telam. L’ultimo rapporto delle autorità sanitarie indica anche che con i nuovi casi i contagiati hanno raggiunto quota 439.172, di cui 9.118 sono deceduti, mentre 315.530 sono guariti. Per quanto riguarda la situazione dei malati gravi, attualmente 2.359 persone sono ricoverate nelle unità di rianimazione, con una percentuale di occupazione dei letti del 61,1% sul territorio nazionale e del 68,8% nell’area di Buenos Aires e provincia. Quest’ultima regione, segnala infine il ministero della Sanità, continua a fare la parte del leone nei casi di Covid-19 registrandone nelle ultime 24 ore il 69,35% del totale nazionale.

Tunisia, impennata di casi in 24 ore – Continuano a salire i casi giornalieri di coronavirus per la Tunisia che registra nelle ultime 24 ore altri 233 nuovi contagi che portano a 4.196 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano dall’inizio del diffondersi dell’epidemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanita’ di Tunisi in un comunicato, precisando che i decessi salgono a 81, i guariti a 1-628, con 2.482 persone attualmente positive sull’intero territorio, 64 in ospedale e 20 pazienti in rianimazione.

Russia, quasi 5mila nuovi casi – La Russia ha segnalato 4.995 nuovi casi di Coronavirus giovedì, portando il suo conteggio nazionale a 1.009.995, il quarto più grande al mondo. La task force russa sul Coronavirus ha detto che 114 persone sono morte nelle ultime 24 ore, spingendo il bilancio ufficiale delle vittime a 17.528.

Dopo 5 mesi riaprono i bar a Santiago del Cile – Dopo cinque mesi di lockdown riaprono i bar e i ristoranti di alcuni quartieri di Santiago del Cile. L’apertura riguarderà solo i locali che possono ospitare i clienti all’aperto ma è il primo passo di una ripresa della vita normale della capitale cilena, colpita fin da marzo dal virus e da allora rimasta in regime di confinamento. La riapertura riguarda solo sette dei 38 quartieri della capitale che ospita 8 milioni di abitanti (in totale i cileni sono 19 milioni) e i ristoratori dovranno rispettare le regole di distanziamento. Negli altri quartieri il processo di ritorno alla normalità sarà ancora più graduale e riguarderà soprattutto i locali commerciali. Le frontiere del Cile sono ancora chiuse e continua il coprifuoco notturno in un Paese che ha registrato 414.739 contagiati e 11.344 morti.

Quattro milioni di infetti in Brasile, 124.000 i morti – Il Brasile ha registrato 1.184 nuovi morti da coronavirus nelle ultime 24 ore, giungendo al tragico conteggio di 123.780 decessi, mentre il numero dei contagi giunge quasi ai quattro milioni. I numeri, diffusi dal ministero della salute, confermano il Brasile come il secondo paese più colpito dall’emergenza dopo gli Usa, dove i contagi superano i sei milioni. Il tasso di incidenza del contagio è di 1.902,4 ogni 100.000 persone.

