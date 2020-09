Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti dopo che è risultato positivo al Coronavirus. “Il presidente Berlusconi – si legge in una nota dello staff – , dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni”.

Il suo medico di fiducia, il professore Alberto Zangrillo, ha deciso di ricoverarlo in ospedale per monitorare le sue condizioni. Nella notte, infatti, le condizioni di salute di Berlusconi sarebbero leggermente peggiorate. Vista l’età, è stato deciso di sottoporlo a un controllo più accurato. E non nella sua villa di Arcore.

“Berlusconi ha passato la notte in ospedale, è stato ricoverato ieri sera. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19 ma sta bene”, ha rassicurato la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ad Agorà Rai su Rai3.

Due giorni fa, mercoledì 2 settembre, lo staff del Cavaliere aveva ufficializzato la positività di Berlusconi al Covid: il leader azzurro aveva avuto esito positivo di un tampone effettuato dopo il suo ritorno dalla Sardegna. “No mi fermo mica. Mi sento bene, non ho sintomi”, aveva confidato. Da qui la determinazione ad andare avanti con la campagna elettorale per le regionali che ha già organizzato con un battage mediatico su tv media e social.

Oltre al Cavaliere, sono risultati positivi al Covid anche i figli Luigi e Barbara. Nella giornata di ieri l’ex premier aveva fatto sapere di non avere più i sintomi. Anche Marta Fascina, la fidanzata di Berlusconi, è risultata positiva: a stabilirlo il tampone effettuato nella notte alla donna, parlamentare di Forza Italia e nuova fiamma del leader azzurro dopo la fine della relazione con Francesca Pascale.

“Continuerò a fare campagna elettorale”, ha osservato il Cavaliere che già nei giorni scorsi ha respinto gli ‘assalti’ di quei parlamentari preoccupati per un risultato negativo del partito alle Regionali e intenzionati a chiedere subito dopo il 21 settembre una riorganizzazione interna. Anzi c’è chi tra gli azzurri non esclude che la notizia della positività dell’ex presidente del Consiglio possa – dal punto di vista elettorale – rilanciare l’immagine del Cavaliere combattente.

