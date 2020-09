Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 4 settembre 2020.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in italia sono 30.099 (+1.184 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.733 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 274.644. Tra ieri e oggi si contano 11 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.518. I guariti sono 209.027 (+537 rispetto a ieri).

Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia, i pazienti in isolamento domiciliare sono 28.371 (+1.081),i ricoverati con sintomi sono 1.607 (+102) e quelli in terapia intensiva sono 121 (+1). Nell’ultimo giorno sono stati effettuati 113.085 tamponi (dato record), a fronte dei 92.790 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è pari all’1,53 per cento (ieri era dell’1,5 per cento).

Il maggior numero dei nuovi contagi è stato registrato in Lombardia: 337, a fronte però anche del numero più alto di tamponi effettuati, 27.324. In Veneto 273 casi su 19.514 tamponi. In Lazio e Campania 171 nuovi positivi ciascuno a fronte rispettivamente di 11.744 e 6.211 tamponi. In Emilia-Romagna si segnalano 126 contagi su 10.010 tamponi.

